La Juve si ferma a Firenze. Dopo due vittorie di fila nelle prime giornate di campionato (contro Parma e Napoli), i bianconeri non vanno oltre lo 0-0 al Franchi contro una bella Fiorentina. La squadra di Montella si mostra aggressiva e compatta sin dai primi minuti di gioco, mettendo più volte in difficoltà i bianconeri. Bianconeri che ritrovano in panchina il loro allenatore, Maurizio Sarri (fermato a fine agosto per una polmonite). Partita vivace e con tante occasioni, anche se non sono arrivati i gol. Nella Juve da registrare gli infortuni per Douglas Costa e Pjanic.

Il tabellino



Fiorentina: Dragowski, Milenkovic, Pezzella (38' st Ceccherini) Caceres, Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli (44' st Zurkowski), Dalbert, Chiesa, Ribery (24' st Boateng). (33 Terracciano, 93 Terzic, 23 Venuti, 6 Ranieri, 18 Ghezzal, 15 Cristoforo, 11 Sottil, 28 Vlahovic, 19 Montiel). All.: Montella



Juventus: Szczesny, Danilo (16' st Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Khedira, Pjanic (44' st Betancur), Matuidi, Douglas Costa (7' pt Bernardeschi), Higuain, Ronaldo. (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 24 Rugani, 28 Demiral, 8 Ramsey, 23 E.Can, 25 Rabiot, 10 Dybala) All.: Sarri



Arbitro: Irrati di Pistoia



Angoli: 10 a 0 per la Fiorentina



Ammoniti: Caceres, Pjanic, Chiesa, De Light, Castrovilli, Betancur per gioco falloso