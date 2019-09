Juventus, Giorgio Chiellini operato: rientro in campo fra 6 mesi

Giorgio Chiellini è stato sottoposto con successo ad intervento chirurgico al ginocchio. Il difensore bianconero e capitano della Nazionale potrà tornare in campo tra circa sei mesi. Il legamento crociato del calciatore aveva ceduto lo scorso 30 agosto in allenamento, alla vigilia del big match contro il Napoli a Torino.

L'intervento

L'operazione è stata effettuata dal professor Christian Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, alla presenza del medico sociale delle Juventus dott. Tzouroudis. L'equipe guidata da Fink ha ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio destro del difensore bianconero, che aveva ceduto in allenamento. Il capitano della Juventus e della nostra Nazionale ha rassicurato i tifosi con un post su Twitter, mostrandosi pronto ad affrontare l'ennesima battaglia della sua carriera.

Tempi di recupero

Lo staff medico ha stimato in circa sei mesi i tempi di recupero di Chiellini. A 35 anni il percorso di riabilitazione non sarà semplice, ma la speranza del giocatore è quella di poter tornare in campo per dare una mano alla sua Juventus nella seconda parte di stagione, ma soprattutto in vista del campionato europeo del 2020 con la Nazionale del ct Roberto Mancini.