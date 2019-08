Il Bologna batte la Spal 1-0 nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. La risolve in pieno recupero Soriano con uno splendido colpo di testa su cross di Orsolini. Al 90' era stato annullato un gol del bolognese Santander per fuorigioco. Tre minuti dopo la rete che fa salire i felsinei a quota 4 punti in classifica. Resta invece a zero la Spal. Mihajlovic in panchina per Bologna-Spal, Dall'Ara in piedi: "Combattiamo per lui". FOTO