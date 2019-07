“Maledetti inglesi, dovrebbe cadere una bomba su questo circolo”. Rischiano di costare una multa salata al tennista Fabio Fognini (LA SUA CARRIERA) le imprecazioni "anti-Wimbledon" pronunciate nel corso del match perso contro lo statunitense Tennys Sandgren. Sotto di due set il ligure - frustrato anche dal fatto di giocare in uno dei campi più disturbati, il n.14 - ha sbottato queste frasi immortalate dalle telecamere, per poi dichiarare a fine gara: "Se qualcuno si è offeso chiedo scusa, ma non ho altro da aggiungere”. Per il momento l'organizzazione dei Championships non ha assunto una posizione ufficiale, evitando ogni commento.

Fognini: “In campo si sbaglia”

Al termine dell’incontro, Fognini ha voluto spiegare la sua frustrazione: "In campo un'agonista molte volte sbaglia, si è frustrati, ed io lo ero perché non stavo giocando come volevo. Se si è offeso qualcuno chiedo scusa, ma è tutto qui”.

La sconfitta al terzo turno

La corsa del tennista italiano nel celebre torneo inglese (I DIECI TENNISTI PIÙ VINCENTI) si è fermata al terzo turno. L'azzurro top ten è stato eliminato in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-3 dall'americano Tennys Sandgren che conquista il passaggio agli ottavi.