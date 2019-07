Pau Lopez vicino alla Roma: il punto sulla trattativa di calciomercato

Ormai i dubbi sono pochi. Per la prossima stagione dovrebbe essere Pau Lopez, 24 anni, a difendere la porta della Roma. Il contratto non è ancora stato firmato, ma l’accordo con gli spagnoli del Betis Siviglia - attuale squadra del portiere - è stato raggiunto. Come racconta Sky Sport, si tratterebbe di un’operazione da circa 30 milioni di euro. L’ufficialità è attesa per la prossima settimana ma fino a quel momento, come insegna la storia del calciomercato, nulla è certo.

Niente ritiro col Betis per Pau Lopez

La trattativa col Betis si è chiusa durante una riunione giovedì sera. Oggi la squadra spagnola si è radunata per iniziare il ritiro estivo ma Pau Lopez era assente. “Ha lasciato il centro sportivo per concludere la trattativa legata al suo trasferimento alla Roma”, hanno detto dalla Spagna. Il giocatore avrebbe ricevuto anche il via libera a raggiungere l'Italia per sottoporsi lunedì alle visite mediche a Villa Stuart. Dovrebbe firmare un contratto di 5 anni.

Operazione da circa 30 milioni di euro

La Roma, in base all’accordo, dovrebbe versare nelle casse del Betis circa 20 milioni di euro più la restituzione della percentuale della futura rivendita di Sanabria, valutata circa 7,5 milioni di euro. In tutto, quindi, la cifra si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il giocatore, secondo Sky Sport, ha rinunciato a una piccola porzione del suo stipendio sui 5 anni e ad alcune pendenze che aveva col Betis.

Il mercato della Roma in difesa

Oltre al portiere, la nuova Roma di Fonseca si muove anche per altri colpi in difesa. Secondo Sky Sport, prosegue la trattativa tra i giallorossi e l’Atalanta per Mancini: i primi propongono 22 milioni + 3 di bonus, i nerazzurri chiedono 25+5. Gianluca Petrachi, nuovo direttore sportivo della Roma, vorrebbe anche un altro difensore: oltre a Bartra, si fa strada l’ipotesi N’Koulou del Torino.

Petrachi: “Higuain a Roma come Batistuta”

Petrachi ha anche un obiettivo per l’attacco. Si chiama Higuain. "Gonzalo a Roma può ripercorrere le orme del connazionale Batistuta", ha detto il ds. E ancora: “Chi lo discute è un pazzo, ha perso autostima ma potrebbe farci comodo qualora Dzeko dovesse andare via”. L’argentino, però, al momento non sembra interessato al possibile trasferimento.