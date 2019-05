Finale di Europa League 2019 Chelsea-Arsenal: dove vederla in tv

L’Europa League è arrivata all’atto conclusivo: la finale tra il Chelsea e l’Arsenal si gioca a Baku. Come tutte le partite dell'Europa League 2018/2019, anche la finale andrà in onda su Sky: la partita sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 472/482 sul digitale), Sky Sport Football e sul canale Sky Sport 251 su fibra e satellite (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q). La gara sarà visibile anche in streaming su SkyGo. (Gli "italians" della finale)

L'atto conclusivo della 48esima edizione dell'Europa League vede di fronte Chelsea e Arsenal in un derby londinese, oltre che inglese. Solo nel 1972 si scontrarono due inglesi: in quel caso fu il Tottenham a imporsi sul Wolverhampton. Sia il Chelsea che l'Arsenal sono alla loro seconda finale in questa competizione. I Blues vinsero nel 2013 (contro il Benfica), i Gunners persero contro il Galatasaray nel 2000.

