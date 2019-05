Wsl, gli Oscar del surf: ecco i vincitori dei Big Wave Awards. VIDEO

La World Surf League ha premiato i migliori surfisti estremi di quest’anno. A Redondo, in California, l’organizzazione internazionale del surf professionistico ha consegnato i Big Wave Awards per le onde più grandi del mondo.

Kai Lenny ha vinto per aver cavalcato l'onda più grande

L’hawaiano Kai Lenny ha vinto due categorie: quella dedicata all’onda più grande e quella per la miglior performance complessiva. Per la miglior surfata è stato premiato invece Grant Baker. Per la caduta più spettacolare ha vinto Makua Rothman, alle Fiji.

Record femminile per Moller per l'onda più grande conquistata a braccia

Record femminile per Andrea Moller per l’onda più grande conquistata a braccia. Justin Dupont ha vinto in Portogallo per l’onda più alta, non utilizzando però la forza muscolare.