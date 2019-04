Lewis Hamilton si aggiudica il Gp della Cina sul circuito di Shanghai, terza prova della stagione e millesima della storia della F1. Terza doppietta su tre per le inarrestabili Mercedes. Il pilota britannico si è imposto sul compagno di scuderia Bottas (2°) e sul ferrarista Vettel (3°). Quarto posto per Max Verstappen, con la Red Bull, e quinto per Charles Leclerc con la seconda Ferrari. (IL RACCONTO DELLA GARA - MONDIALE 2019: TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE - CLASSIFICHE)

I piloti a punti

Per Hamilton è la seconda vittoria stagionale consecutiva, la sesta in Cina e la 75esima in carriera. A punti sono andati anche Pierre Gasly (Red Bull), sesto, che nell'ultima tornata ha strappato a Vettel il giro veloce in gara. Poi Daniel Ricciardo (Renault), settimo, Sergio Perez (Racing Point), ottavo, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), nono e Alexander Albon (Toro Rosso), decimo.

Il sorpasso in partenza

Hamilton ha superato in avvio il compagno di scuderia finlandese, partito in pole, e ha poi preso via via vantaggio sugli avversari. Anche Charles Leclerc, partito quarto aveva preso momentaneamente la posizione al compagno di squadra della Ferrari, Sebastian Vettel. Sempre in avvio, nelle posizioni di rincalzo, contatto per la McLaren di Lando Norris, costretto a rientrare ai box.