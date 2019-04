Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del Gp di Cina di Formula 1, che si disputerà domani, domenica 14 aprile, sul circuito di Shanghai. Il pilota finlandese della Mercedes ha fatto segnare il tempo migliore: 1’31"547, precedendo di 0"023 il compagno di scuderia e campione del mondo Lewis Hamilton. Seconda fila tutta Ferrari: il tedesco Sebastian Vettel si è preso il terzo tempo, a 0"301 da Bottas, quarto Charles Leclerc a 0"318.

Bottas: non è andata come volevo ma basta per pole

"L'ultimo giro non è andato male, ma non è andato totalmente come avrei voluto: per fortuna è bastato per conquistare la pole position”, ha commentato Bottas a Sky Sport. “La macchina si è comportata bene in tutto il week-end e anche Lewis è riuscito a migliorarsi tanto durante le qualifiche".

Vettel: “Oggi Mercedes troppo più veloce di noi”

"Purtroppo la Mercedes è sembrata troppo veloce, fin dal Q1 è partita con qualcosa in più rispetto a noi”, ha detto Sebastian Vettel dopo le qualifiche del Gp della Cina. “Io avrei potuto fare qualcosa in più, ma non abbastanza per batterli. Abbiamo avuto una buona sessione, alla fine sono abbastanza contento di essere riuscito a fare l'ultimo tentativo", aggiunge Vettel, che in ottica gara dice: "Loro dovrebbero essere più veloci in curva, noi magari avremo un vantaggio in rettilineo e riusciremo a fare qualcosa. Sarà una gara lunga, ma potrebbe essere una buona giornata per noi"

Leclerc "Veloce nell'ultimo giro, ma ho commesso errore"

"Ero molto veloce nell'ultimo giro, ma ho fatto un errore e non sono felice oggi”, è stato invece il commento di Charles Leclerc a Sky Sport. "Però, mi consola il fatto che la macchina ha compiuto dei progressi durante il week-end: vedremo domani. Le Mercedes andavano forte nel secondo settore, ma noi ci crediamo e io darò tutto per ottenere il massimo nella gara di domani".