Serata da record per la Uefa Champions League in esclusiva su Sky Sport. La partita Juventus-Atletico Madrid, gara di ritorno degli ottavi di finale andata in onda dalle 21 (GOL E HIGHLIGHTS), è stata vista da 2.939.504 spettatori medi con l’11,14% di share (4.280.474 spettatori unici) . Picco di ascolti nei minuti di recupero del match: 3.184.293 spettatori medi alle 22.50 e il 13,59% di share alle 22.52. Si tratta della partita più vista di sempre su Sky tra squadre di club, la terza più seguita in assoluto dopo Italia-Germania di Euro 2016 (3.161.794 spettatori medi e 12,67% di share) e Italia-Uruguay del Mondiale 2014 (2.972.650 e share del 12,59%). La Juve ha passato il turno grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo (LA SUA ESULTANZA).

Sky Sport Uno terzo canale nazionale più visto

Con questo risultato, Sky Sport Uno è stato il terzo canale nazionale più visto nella serata di ieri. In evidenza anche gli ascolti di “Champions League Show” con Ilaria D’Amico e i suoi ospiti: 1.004.856 spettatori medi per il pre partita e 1.565.155 per il post gara, miglior risultato di sempre su Sky per uno studio post partita. A questi numeri si aggiunge il picco di oltre 400mila accessi contemporanei su Sky Go e NOW TV durante la partita.