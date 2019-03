L’Atalanta vince 2-1 a casa della Samp, in una sfida dal sapore d’Europa al Marassi valida per la 27esima giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio con Zapata e ripresi da un rigore di Quagliarella. Il gol vittoria è di Gosens nel finale (LIVEBLOG DELLA PARTITA). I bergamaschi salgono a 44 punti e agganciano Roma e Torino in zona Europa. La Samp invece resta a 39 punti vedendo allontanarsi il treno per l’Europa League (CALENDARIO - CLASSIFICA - LIVEBLOG DELLA DOMENICA).

Primo tempo senza reti

Samp in campo con il 4-3-1-2. Davanti Saponara a supporto delle due punte Quagliarella e Gabbiadini. Gasperini invece schiera l'Atalanta con il 3-4-1-2, con Gomez trequartista alle spalle di Ilicic e Zapata. Prima frazione equilibrata con i bergamaschi molto aggressivi e vicini al gol con Ilicic Zapata e Mancini. Ma anche i doriani sfiorano il vantaggio con Praet e Ekdal. Nel recupero si fa male Saponara, costretto a lasciare il campo. Al suo posto dentro Ramirez.

L’Atalanta vince con Zapata e Gosens

A inizio ripresa Atalanta vicina al gol con Gosens, che colpisce i palo a porta sguarnita. Al 50esimo gli ospiti la sbloccano con Zapata: il colombiano, ex della sfida, riceve l'assist di Ilicic e batte Audero. La Samp spinge per trovare il pari e lo sfiora con Gabbiadini. Poi al 65’ Gomez tocca Ramirez in area e l’arbitro concede il calcio di rigore ai padroni di casa. Gasperini viene allontanato per le proteste. Dagli undici metri va Quagliarella che non sbaglia e pareggia. Al 77’ però, ancora Atalanta in vantaggio: su un cross dalla destra si fionda Gosens che in scivolata trova un angolo quasi impossibile. Ekdal sfiora il nuovo pareggio all’87’ ma un miracolo di Gollini tiene in piedi il vantaggio ospite. E il portiere bergamasco salva ancora al 92esimo su Defrel blindando la vittoria (IL TABELLINO).