L’Inter non perde di vista il Milan. I nerazzurri battono 2-0 la Spal e restano a -1 dai cugini, vittoriosi ieri sera contro il Chievo, a una settimana dal derby. Dopo un primo tempo poco brillante, la squadra di Spalletti nella seconda frazione trova la forza per andarsi a prendere 3 punti importanti (LA CRONACA DEL MATCH - IL TABELLINO). Gli emiliani non riescono invece a fare passi avanti nella lotta per non retrocedere (CLASSIFICA- CALENDARIO - LIVEBLOG DELLA 27^ GIORNATA).

Lautaro Martinez "fermato" dal Var

Partita bloccata nel primo tempo. L’Inter non riesce a costruire e si affida soltanto alla buona vena di Lautaro Martinez. Al 31’ è proprio il “Toro” argentino a far esplodere San Siro, ma l’illusione dura poco. Il gol del numero 10 nerazzurro viene annullato da Calvarese dopo il Var review in cui viene ravvisato un tocco di braccio da parte dell’attaccante nel controllo di palla. La prima frazione si conclude, dopo cinque minuti di recupero, tra i fischi del pubblico del Meazza. Un dato statistico: gol annullato a parte, per la quarta volta in questo campionato gli uomini di Spalletti chiudono il primo tempo senza un tiro in porta.

Le firme di Politano e Gagliardini

Nella ripresa, però, l’Inter trova la via del successo. A spianare la strada verso i 3 punti è Politano al 67’. Il numero 16 batte con un potente sinistro Viviano. Ma anche in questo caso il pubblico di San Siro è costretto a trattenere il fiato per qualche minuto, per un sospetto fuorigioco. Stavolta però la rete viene convalidata. Dopo il vantaggio, i nerazzurri sembrano più liberi di testa e riescono a giocare un calcio più fluido. Al 77’ arriva il raddoppio con Gagliardini. Il centrocampista intercetta in area un pallone calciato da Cedric e lo scaraventa di potenza alle spalle di Viviano.