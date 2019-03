La 26esima giornata di Serie A si apre con un risultato a sorpresa: il Cagliari batte 2-1 l’Inter alla Sardegna Arena (IL LIVEBLOG). Con questo risultato la squadra di Spalletti rimane ferma a 47 punti e rischia il sorpasso al terzo posto se il Milan dovesse vincere contro il Sassuolo. Il Cagliari sale a 27 punti e si allontana dalla zona calda: il Bologna terzultimo è lontano 9 punti (IL CALENDARIO - CLASSIFICHE).

Tre gol nel primo tempo

Spalletti conferma la formazione di Firenze inserendo solo Asamoah per Dalbert. Maran punta su Joao Pedro e Pavoletti in attacco. Al 13esimo minuto tutto lo stadio si alza ad applaudire Davide Astori mentre sul maxi-schermo appare la sua foto. Il Cagliari passa in vantaggio al 31esimo con Ceppitelli che di testa gira in porta una punizione di Cigarini (graziato poco prima dall’arbitro dopo un fallo che poteva costargli il secondo giallo in pochi minuti). L’Inter pareggia al 38esimo con Lautaro Martinez, bravo ad anticipare tutti sul primo palo su cross di Nainggolan. Nel finale di primo tempo Cagliari di nuovo avanti: cross di Srna e Pavoletti anticipa col destro al volo battendo Handanovic.

Nel secondo tempo Barella sbaglia un rigore

Ripresa che si apre con l’Inter alla ricerca del pareggio. Al 55esimo doppia palla gol: prima Politano si presenta davanti a Cragno che para, poi Perisic crossa e ancora Cragno para dopo un velo di Martinez. Nel finale ancora occasioni per Lautaro e Borja Valero. All’85esimo ennesimo guizzo dell’attaccante argentino: il suo tiro toccato dal portiere finisce sul palo. Al 90esimo contropiede del Cagliari con Despodov che viene toccato in area. Calcio di rigore ma Barella tira alto. Il risultato non cambia più e il Cagliari può festeggiare.