Navrin Turnbull nominato Primo Ballerino del Teatro alla Scala. VIDEO

La nomina è arrivata al termine di una recita de "La Bella Addormentata nel bosco" nella versione di Rudolf Nureyev. "Questa è la storia di un sogno che arriva da lontano, dall'Australia" ha detto il sovrintendente della Scala Fortunato Ortombina. Poi gli applausi e l'abbraccio con il direttore del Corpo di Ballo Frédéric Olivieri

Emozione a scena aperta sul palco del Teatro alla Scala. Giovedì 8 gennaio, al termine di una recita di "La Bella addormentata nel bosco" di Rudolf Nureyev, titolo che ha aperto la stagione del balletto, Navrin Turnbull è stato nominato Primo ballerino. Nel ruolo di Désiré, tra i più difficili in assoluto del repertorio classico, aveva debuttato nel corso della Anteprima Giovani del balletto il 17 dicembre.

La nomina

In palcoscenico, alla presenza tutta la Compagnia, il Sovrintendente e Direttore Artistico Fortunato Ortombina ha annunciato ufficialmente la promozione, proposta dal Direttore del Corpo di Ballo Frédéric Olivieri come riconoscimento alla sua crescita artistica che si è evidenziata sia nelle nuove creazioni sia nei programmi maggiormente rappresentativi della Compagnia. Un impegno e una crescita ulteriormente confermati con il debutto in uno dei balletti più complessi del repertorio brillantemente affrontato, a fianco della prima ballerina Alice Mariani.

Un artista versatile

Nato in Australia, Navrin Turnbull entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala in qualità di Solista nell’autunno 2021. In questi anni ha ricoperto ruoli da protagonista sia nei grandi balletti di repertorio - Lo schiaccianoci e Il lago dei cigni di Rudolf Nureyev, Paquita di Pierre Lacotte - e nei classici del Novecento, tra cui Onegin di John Cranko, Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan, La Dame aux camélias di John Neumeier, Theme and Variations di George Balanchine, Dances at a Gathering di Jerome Robbins e Études di Harald Lander. Nondimeno si è distinto nei vari linguaggi contemporanei interpretando i lavori di Wayne McGregor, András Lukács, Sol León e Paul Lightfoot e scelto come protagonista nelle creazioni realizzate per la Scala da Philippe Kratz (Solitude Sometimes), Wayne McGregor (LORE), Andrea Crescenzi (Luce), William Forsythe (Prologue), Alexei Ratmansky (Coppélia) e Edward Clug, per il debutto scaligero di Peer Gynt.

Gli inizi

Nato in Australia, dal 2015 al 2018 studia e si perfeziona presso la John Cranko Schule, Ballettschule des Staatstheater Stuttgart, in Germania. Nella Stagione 2018-2019 entra a far parte del Wiener Staatsballett, sotto la direzione di Manuel Legris dove nel 2019 diventa Demi soloist. Con il Wiener Staatsballett danza diversi ruoli in balletti di George Balanchine, Rudolf Nureyev, Manuel Legris, Thierry Malandain, Pierre Lacotte e prende parte a lavori di John Neumeier, Jorma Elo, Edward Clug, William Forsythe, Elena Tschernischova, Jiří Kylián e Kenneth MacMillan. Nella Stagione 2020-2021 entra a fra parte del Bayerisches Staatsballett sotto la direzione di Igor Zelensky, dove prende parte alle produzioni di Andrey Kaydanovskiy, Ray Barra e Charlotte Edmonds.

La carriera alla Scala

Dall’autunno 2021 entra a far parte, in qualità di Solista, del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala. Per la produzione di Wayne McGregor AfteRite+LORE è nel cast di apertura di AfteRite e in seguito anche nella creazione LORE. Nella ripresa di Giselle (luglio 2022) danza nel ruolo di Wilfried e nel passo a due dei contadini. Nella ripresa di Onegin di John Cranko (settembre 2022) debutta nel ruolo di Lenskij. Entra nel cast di Movements to Stravinsky di András Lukács nel corso delle recite di Variazioni di bellezza al Teatro Arcimboldi. Per Lo schiaccianoci di Rudolf Nureyev, titolo di apertura della Stagione di Balletto 2022-2023, debutta nel ruolo protagonista del Signor Drosselmeyer/il Principe, che riprende anche nelle recite di apertura della Stagione 2024-2025 assieme alla Pastorale. Nella serata Dawson/Duato/Kratz/Kylián è protagonista della creazione Solitude Sometimes (Philippe Kratz). È uno dei tre protagonisti di Luce, creazione di Andrea Crescenzi in prima assoluta per la serata inaugurale del Salone del Mobile 2023. Per “Serata William Forsythe – Blake Works V” è tra i protagonisti della creazione Prologue e di The Barre Project, che riprende nel 2025 danzando anche Blake Works I. Nella edizione 2023 di Gala Fracci è protagonista del Pas classique hongrois da Raymonda. Nella ripresa di Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan del giugno/luglio 2023 debutta nel ruolo di Paride e in seguito nel ruolo protagonista di Romeo. Nel settembre 2023 è solista della ciarda e nel passo a tre in Il lago dei cigni, coreografia di Rudolf Nureyev, per poi debuttare nel ruolo protagonista di Siegfried. A novembre riprende il ruolo di Lenskij in Onegin di John Cranko. Prende parte alla produzione Coppélia, nuova creazione di Alexei Ratmansky, che ha inaugurato la Stagione di Balletto 2023-2024, danzando nelle Variazioni allegoriche del terzo atto e nei Quattro amici di Franz. Per il trittico Smith/León e Lightfoot/Valastro è tra i protagonisti di Skew-Whiff di Sol León e Paul Lightfoot. Nella ripresa della Bayadère di Nureyev del maggio/giugno2024 danza nel pas d’action e nella ripresa di L’histoire de Manon del luglio 2024 danza nei tre Gentiluomini; per La Dame aux camélias di John Neumeier interpreta i ruoli di Le Compte de N. e di Des Grieux. Nel Trittico Balanchine/Robbins danza nella coppia principale di Theme and Variations e nel ruolo di “Green Boy” in Dances at a Gathering. Nella serata Kratz/Preljocaj/De Bana riprende Solitude Sometimes e danza nel ruolo della Morte nella Carmen, creazione di Patrick de Bana. Per il debutto scaligero di Peer Gynt di Edward Clug è protagonista nel ruolo del titolo; per quello di Paquita di Pierre Lacotte è uno dei Due ufficiali superiori per poi interpretare il ruolo protagonista di Lucien d’Hervilly. Nel trittico Lander/Kylián/Béjart danza come interprete principale di Études di Harald Lander e nei quattro uomini di Boléro. Per La Bella addormentata nel bosco di Rudolf Nureyev, titolo inaugurale della Stagione 2025-2026, debutta nel ruolo di Désiré e danza nel Passo a cinque.