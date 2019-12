Stasera i cinque concorrenti in gara si sfidano per giocarsi l’ultima possibilità di entrare a fare parte della rosa dei finalisti di X Factor 13: chi sarà eliminato fra Sofia, Davide, Booda, La Sierra e Eugenio? Ospiti Tiziano Ferro e il pianista siriano Aeham Ahmad SEGUI IL LIVEBLOG

di Floriana Ferrando

Due band (Booda e La Sierra per Samuel), un Under Uomini (Davide Rossi per Malika Ayane), un Over (Eugenio Campagna per Mara Maionchi) e una Under Donne (Sofia Tornambene per Sfera Ebbasta): sono i cinque finalisti di X Factor 13 che devono superare la prova di stasera, per giungere all’ambita finale del talent show di Sky.

Alessandro Cattelan guida la gara, divisa in due manche: nella prima fase i concorrenti interpretano i brani a loro assegnati dai giudici durante la settimana; durante la seconda manche ogni cantante esegue il proprio “brano del cuore”.

Eugenio canta “Una buona idea” di Niccolò Fabi e “Nessuno vuol essere Robin” di Cesare Cremonini, Davide presenta un’inedita versione di “Toxic” di Britney Spears e “Uptown Funk” di Bruno Mars, Sofia affronta il Re del pop Michael Jackson con “Human Nature” e i Queen con “Love of my Life”. Fra i gruppi, i Booda si cimentano in “Dibby Dibby Sound” di Dj Fresh vs Jay Fay e “Level Up” di Ciara, mentre La Sierra preparano “Born Slippy, Nuxx” di Underworld e “Ni Ben Ni Mal” di Bad Bunny.

Tiziano Ferro, che stasera presenta il singolo “In mezzo a questo inverno”, apre la semifinale insieme ai concorrenti di X Factor 13, interpretando un medley di tre delle sue hit più conosciute. Ospite del settimo Live anche il pianista siriano Aeham Ahmad, con il brano “I forgot my name” (con testo in arabo), che si esibisce anche insieme ai concorrenti sulle note di “Mad World” dei Tears for Fears.

