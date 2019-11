X Factor 2019: quarto Live DIRETTA

Due manche di gara con quattro esibizioni l’una per gli otto concorrenti di X Factor 13, pronti ad affrontare il quarto Live. Ospiti la rocker italiana Gianna Nannini e la rivelazione della musica internazionale Mabel. Stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). SEGUI IL LIVEBLOG

LO SPECIALE - X Factor su Telegram! Iscriviti subito

di Floriana Ferrando

Davide, Sofia, Giordana, Eugenio, Nicola, Booda, Sierra e Seawards sono gli otto concorrenti di X Factor 13 che proseguono la gara. Dopo la doppia eliminazione di Marco Saltari e Lorenzo Rinaldi la scorsa settimana, i giochi si fanno duri: Malika Ayane rimane con un solo componente degli Under Uomini, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi gareggiano con due talenti ognuno per le Under Donne e per gli Over, mentre i Gruppi di Samuel restano al completo.

I giudici hanno scelto quali brani assegnare ai concorrenti: Sofia Tornambene canta “Papaoutai” di Stromae, mentre Giordana Petralia si cimenta con “Highest In The Room” di Travis Scott; Davide Rossi, unico componente degli Under Uomini rimasto in gara, propone una cover del celebre brano dei Queen, “Don't Stop Me Now”, Nicola Cavallaro affronta “90 min” di Salmo, Eugenio Campagna canta “Delicate” di Damien Rice. Fra i Gruppi, i Sierra lavorano su “Snow” dei Red Hot Chili Peppers, i Booda cantano “Milf Money” di Fergie e i Seawards ci provano con il loro inedito “Feel”.

Alessandro Cattelan guiderà, come di consueto, la gara e accoglierà sul palco gli ospiti della serata. Gianna Nannini salirà sul palco dell’ X Factor Dome alla vigilia del lancio del suo nuovo disco intitolato “La Differenza”, mentre la giovane Mabel, nuova star della musica internazionale, farà cantare e ballare il pubblico sulle note della sua hit “Don’t Call Me Up”.

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale