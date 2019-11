Cresce l’attesa per il quarto live di X Factor 2019. Si tratta del giro di boa della stagione e arriva dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana che ha decretato l’uscita di scena di Lorenzo Rinaldi e Marco Saltari. Giovedì 14 novembre alle ore 21.15 andrà in onda la quarta puntata su Sky Uno e sempre disponibile on demand. Lo show sarà visibile su Sky Go e in streaming su Now TV. All’X Factor Dome di Monza si sfideranno le squadre dei giudici Malika Ayane, Samuel, Mara Maionchi e Sfera Ebbasta e gli ospiti saranno Gianna Nannini e Mabel.

Gianna Nannini a X Factor 2019

Gianna Nannini arriva sul palco di X Factor per presentare il nuovo album d’inediti “La differenza”, in uscita il 15 novembre. Il nuovo progetto discografico della rocker, fresca vincitrice del Premio Tenco 2019, è stato realizzato nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennessee, nel regno dell’analogico, sede di grandi produzioni artistiche blues-rock. “La differenza” è composto da 10 tracce registrate in presa diretta, per un disco dedicato a coloro che non hanno paura di essere se stessi e dimostrare il loro coraggio ma anche la loro gentilezza con gesti che, come dice la stessa Gianna Nannini, «fanno la differenza». Nel Tennessee l’artista ha trovato il suono che voleva: «il suono rock nuovo, mio e con la mia identità». Così è nato l'album, a due anni da “Amore gigante”, prodotto dalla Sony. Musica registrata in America, riscoprendo che nelle sue radici «c'è sempre stato un sangue bianco-nero»; i testi invece sono stati interamente composti di tutte le dieci canzoni che compongono la tracklist dell’album che erano state scritte, nella forma piano, voce e chitarra. “La differenza” ha coinvolto una fitta squadra di collaborazioni: Gino Pacifico, S. Albanese e N. Kerner per i testi; Mauro Paoluzzi, Dave Stewart, Fabio Pianigiani, M. Kwesi, M. Harris e J. Fahrenkrog-Petersen come compositori. All’album ha partecipato anche Coez per il duetto “Motivo”.

L’ascesa di Mabel

L’altra artista ospite del quarto live di X Factor 2019 è Mabel, una delle nuove stelle della musica internazionale. Grazie al singolo “Don’t Call Me Up”, brano che eseguirà sul palco dell’X Factor Dome, ha conquistato la nomination ai Brit Awards. In carriera ha già conquistato le classifiche di Europa, America e Asia. Ha venduto venduto oltre 3,5 milioni di singoli nel Regno Unito e ha superato il miliardo di stream in tutto il mondo. Mabel tornerà in Italia per un’unica data a Milano il 24 febbraio 2020. Nel 2017 ha raggiunto la fama internazionale con “Bedroom” e da sempre si ispira a Beyoncé e Lauryn Hill. Figlia d’arte ha dichiarato spesso: “Il trasferimento in Inghilterra è stata la svolta. Ho pensato che se avessi trovato un manager e ottenuto un contratto discografico da sola mi sarei liberata delle mi insicurezze legate ai mie genitori. Sarò sempre figlia loro, ma un giorno non conterà più”.