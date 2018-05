Matrimonio a Prima Vista 3, il gatto di Roberto e Daniela un british shorthair?

Nel corso della terza puntata di Matrimonio a Prima Vista 3 abbiamo assistito, tra le altre cose, ai tentativi di alcuni dei protagonisti di creare l’atmosfera adatta a raggiungere l’agognata intesa sessuale. Roberto ha giocato la carta della dolcezza e ha regalato a sua moglie un gatto, ma a quanto pare non ha sortito l'effetto sperato. In attesa di scoprire quali saranno le decisioni finali, su Sky Uno, giovedì 10 maggio alle 21.15, scopri alcune curiosità su Gerry, il tenero felino di Roberto e Daniela che a un primo sguardo sembra un british shorthair, ma non lo è.

Roberto ha regalato a Daniela un tenero gatto, a cui successivamente hanno dato il nome di Gerry, sarà stato un omaggio al loro psicologo di riferimento Gerry Grassi? Tutto sommato è anche merito suo se si sono incontrati e hanno avuto la chance di vivere questa folle avventura di sposarsi al buio e credere di poter incontrare l’amore attraverso un esperimento sociale, il più rivoluzionario del piccolo schermo.



Come lo stesso Grassi ha avuto modo di sottolineare. “Roberto ha regalato il gatto nel tentativo di intenerire Daniela. È un gesto molto proiettato nel futuro, un animale richiede molta responsabilità e necessita di attenzioni e di tempo. Fare un regalo di questo tipo con una persona che non sta manifestando particolare interesse può essere un rischio. Potrebbe diventare un collante ma potrebbe essere vissuto anche come una eccessiva responsabilità”. Allo stesso tempo però è anche vero che: “Un animale è sempre ben disposto a rassicurarci senza volere nulla in cambio. Ci fanno spesso distogliere l’attenzione dai problemi che ci affliggono. Avere un animale domestico può essere il miglior calmante perché ci aiuta a spostare l’attenzione dalle situazioni di stress e dalle preoccupazioni. Si crea un legame speciale, basato sullo scambio di affetto ed emozioni che ci fa sentire amati incondizionatamente perché gli animali non hanno forme di pregiudizio”.

Peccato che questo estremo tentativo da parte di Roberto si sia rivelato inutile, almeno a giudicare da quanto è successo nella scorsa puntata, quando i due ex single hanno deciso, a Portopiccolo in gita con le altre coppie di tornare a vivere ciascuno a casa propria. Gerry è rimasto da Roberto, Daniela ha ritenuto più giusto lasciarlo a suo marito, peraltro ha confessato davanti alle telecamere che non voleva che lui le rinfacciasse di aver portato il suo regalo. Giusto o sbagliato che sia, il tenero felino si ritrova con un solo “genitore” e Roberto è ben contento di accudirlo.

Ma quali sono le dieci cose da sapere sui gatti di razza Scottish Fold?

E’ una varietà di gatto originaria della Scozia.

Il manto richiede frequenti cure.

I più comuni sono di colore grigio.

Si chiama Gatto Scottish Fold perché “Fold” in inglese significa “Piega”

La piega delle orecchie è causata da una patologia genetica denominata osteocondrodisplasia

E’ vietato accoppiare due scottish fold: il gene in omozigosi è deleterio; gli accoppiamenti consigliati sono con soggetti dalle orecchie dritte per evitare gravi problemi di salute.

E’ affettuosissimo.

Sopporta bene le basse temperature.

Può vivere sia in appartamento, sia in giardino.