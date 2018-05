Matrimonio a Prima Vista 3, salti nel vuoto: guarda il video della puntata 4

Per le tre coppie di giovani sposi, la quarta e sopratutto la quinta settimana di convivenza, ha segnato una svolta, nel bene e nel male. Nessuno può più tornare indietro, è tempo di capire quali siano le reali aspettative di ciascuno e prendere una decisione, definitiva. Chi avrà il coraggio di mettersi in gioco fino in fondo e scommettere sul buon esito di questa folle avventura? Chi, in cuor suo, ha gettato la spugna senza ammetterlo apertamente? La posta in gioco è alta, resta poco tempo per riflettere sul da farsi, i dubbi aumentano e non aiutano a essere obiettivi. Mettere sul piatto ciò che si ha, ciò che si è perduto, ciò che sarebbe potuto essere e non è stato e ciò che potenzialmente si potrebbe ancora ottenere, richiede un certo grado di lucidità. Cosa che manca ai nostri protagonisti, soprattutto dopo la tempesta emotiva che li ha attraversati in questi ultimi giorni.



Gli esperti hanno organizzato una gita con l’intento di farli incontrare per la prima volta tutti insieme, hanno annunciato loro che sarebbero partiti per una vacanza la cui destinazione è rimasta ignota fino all’arrivo e li hanno lasciati liberi di interagire. Nella spettacolare cornice di Portopiccolo, un borgo marinaro a pochi chilometri da Trieste, i sei sposi hanno trascorso un intero weekend faccia a faccia con le rispettive idiosincrasie. Si sono aperti, hanno avuto l’occasione di confrontarsi e questo incontro ha scatenato in loro emozioni fortissime, incontrollabili. Il viaggio in sé, e il tempo trascorso con i compagni di avventura ha portato a galla alcune piccole grandi verità. Come Gerry stesso fa notare: “Nel momento in cui Daniela e Roberto, Camilla e Mauro, e Rossella e Andrea arrivano a Portopiccolo hanno tutti qualcosa da far esplodere all’interno della propria coppia”. E così è stato.



L’osservazione delle dinamiche tra le coppie da parte degli esperti è interessante. Fa riflettere. Come lo stesso Mario Abis ha voluto sottolineare: “La condivisione dell’esperienza è un elemento che ha delle forti connotazioni di positività. E’ una socializzazione del problema attraverso una similitudine delle circostanze”. Peccato che i confronti siano stati per alcuni dei sei sposini il triste epilogo di quella che doveva essere una gita fuori porta all’insegna della spensieratezza. Roberto perde staffe e speranze. Daniela non capisce il suo atteggiamento, si è stancata di essere accusata di non fare mai abbastanza. Di comune accordo decidono che forse è meglio se ciascuno torna a vivere da solo in attesa di del prossimo passo. Il loro futuro, come coppia, sembra più che incerto. Al contrario, Camilla e Mauro, nonostante le liti furibonde, i continui contrasti, i voltafaccia e i tira e molla, fondamentalmente si amano. Sono gli unici che, almeno apparentemente, sembrano complici. Andrea e Rossella invece non riescono a uscire dalla loro gabbia dorata, anche se lui inizia a scalpitare e sente il tempo scorrere via veloce: “Io conto le ore, Rossella i giorni”. Vuole l’amore di sua moglie, non si accontenta più della loro intesa intellettuale, gli manca l’intimità fisica. Che un salto nel vuoto possa scuotere la sua cara mogliettina fino a far scattare in lei quella scintilla? Lo scopriremo presto, l’epilogo di questa incredibile avventura è sempre più vicino: giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno.