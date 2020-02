Masterchef 9, chi sono gli eliminati della puntata 8

Milenys e Giada sono le peggiori dell’ottava puntata del cooking show e devono abbandonare la MasterClass. Ecco cosa non ha convinto delle loro ultime preparazioni

di Floriana Ferrando

Dopo l’eliminazione di Annamaria la scorsa settimana, i concorrenti della nona edizione di MasterChef 9 sono rimasti in undici. Ma per due di loro, ieri sera, si è conclusa l’esperienza a MasterChef Italia. MasterChef 9, eliminata Milenys Dopo una Mistery Box golosa ma impervia, in cui Milenys non riesce a distinguersi, si procede verso l’Invention Test. Protagonisti della prova i diversi tagli di carne, da ricavare da un pezzo di manzo e da cucinare insieme ad una salsa di accompagnamento. Dopo la dimostrazione di Henrique Fogaça, giudice di MasterChef Brasile, Milenys è chiamata a lavorare, in un’ora di tempo, un pezzo specifico di carne, il coxao duro: la concorrente presenta la sua persona versione dell’hamburger, un piatto completamente fallito secondo Bruno Barbieri, che al momento dell’assaggio si innervosisce persino. La prova mette in difficoltà anche Marisa, Luciano, Maria Teresa e Giada: Milenys, la commessa cubana che vive a Camerino, è eliminata dalla gara.

MasterChef 9, i piatti di Giada

Dopo una preparazione mediocre alla Mistery Box, Giada è fra i peggiori dell’Invention Test. La concorrente cucina il patinho a mo’ di spezzatino, ma sbaglia la scelta, dato il poco tempo a disposizione per cucinare: “I sapori sono buoni ma la carne è durissima, aveva bisogno di un’ora di cottura in più”, commenta un deluso Giorgio Locatelli. Giada perde l’occasione di dimostrare il suo talento durante la prova in esterna (viene esclusa dalla gara da Francesa, a capo di una delle due brigate, che prima la sceglie nella sua squadra e poi decide di lasciarla in panchina) e vola direttamente al Pressure Test.

MasterChef 2020, eliminata Giada

Giada affronta la prova in esterna, che avviene a duelli, insieme a Marisa, Luciano, Davide, Vincenzo e Nicolò. Giada e Nicolò si sfidano su una ricetta tipica messicana, ma commettono un errore molto grave: presentano un burrito... senza burrito. Il piatto di Giada è il peggiore e la concorrente rimane in gara insieme a Davide e Vincenzo. Gli aspiranti MasterChef, per la prova finale, devono cucinare tre tagli diversi del manzo, le parti meno nobili dell’animale: a Giada toccano gli zampini, che tratta nella maniera sbagliata, presentando all’assaggio della giuria “una preparazione immangiabile”. La 27enne Giada Meloni termina la sua avventura a MasterChef Italia.

