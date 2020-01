MasterChef 2020: le anticipazioni della puntata 4

Eccoci pronti per un’altra avvincente puntata, il 2 gennaio abbiamo visto uscire di scena Alexandro e Maria Assunta: sono stati loro i primi concorrenti a essere eliminati della nona edizione di MasterChef Italia. Il primo non ha superato l’Invention Test, mentre l’insegnante di sostegno, protagonista di un increscioso episodio (prende per sbaglio dal frigo la preparazione di Giada usandola per la sua ricetta), non passa lo Skill Test finale. Chi saranno i prossimi a dire addio al sogno? Lo scopriremo tappa dopo tappa, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Le anticipazioni

Nell’attesa ecco a voi qualche piccola anticipazione sul prossimo appuntamento, riguarda la temutissima Mystery Box a causa della quale molti aspiranti vacillano e perdono il controllo della situazione. Tra i protagonisti delle prove da superano troviamo i brodi di cui la moderna cucina offre svariate chiave di lettura. Come al solito i concorrenti hanno a loro disposizione un’ora di tempo per fare la spesa in dispensa e realizzare un piatto all’altezza della cucina di MasterChef. Come se la caveranno? Sappiamo che a volte le ricette apparentemente più semplici nascondono pericolosissime insidie. La Mystery Box, oltre alle ombre, mette in luce le doti creative degli aspiranti chef e le capacità tecniche di trasformazione della materia prima. La posta in gioco è alta: il migliore degli sfidanti porta a casa il vantaggio nel successivo Invention Test. Una risorsa preziosa che se saputa sfruttare porta in molti casi alla salvezza. Temporanea, naturalmente.

E questo giovedì 9 gennaio prepariamoci alla prima esterna dell’edizione numero nove. Saremo in pianura, in uno scenario molto suggestivo: qui le brigate devono preparare e servire i loro menu e a questo proposito ricordiamo che il vantaggio per il vincitore dell’Invention Test è proprio quello di poter scegliere il tipo di menù che preferisce e i componenti della propria brigata. Il voto dei commensali e il verdetto dei giudici sarà per alcuni un’amara sorpresa per alcuni altri una dolcissima vittoria.

MasterChef Magazine

Dal lunedì al venerdì alle ore 19.50 (sempre su Sky Uno), ti aspetta anche MasterChef Magazine, la striscia quotidiana dove le ricette preparate dai giudici e dagli aspiranti chef sono grandi protagoniste. Ospiti di MasterChef Magazine anche alcuni tra i passati concorrenti, come la simpatica Anna Martelli, e importanti chef tra cui Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi, Daniele Usai, e Marco Sacco con la rubrica “Dalla Strada Alle Stelle”; tra gli ospiti più illustri di MasterChef Magazine anche Iginio Massari affiancato dall’ultima vincitrice di MasterChef Valeria Raciti.