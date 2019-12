I famosi pagano l’amara conseguenza "dell’invasione della privacy". Vale per tutti tranne che per le Kardashian. Nella 12esima puntata ad inscenare il loro privato sono stati Khloé Kardashian e Tristan Thompson. Le Kardashian ti aspettano dal lunedì al venerdì alle 18.45 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Khloé Kardashian avrebbe mollato il fidanzato Tristan Thompson, papà di sua figlia True, nata nell’aprile 2018, dopo che è diventata pubblica la notizia di un nuovo tradimento, l’ennesimo a quanto pare. Khloe Kardashian, sorella della più celebre Kim, ha un debole per la NBA quando si tratta di vita sentimentale: prima sposata con Lamar Odom, dopo il divorzio, cioè dal 2016, sta con Tristian Thompson, da cui l’anno scorso ha avuto una bambina, True. Nei mesi scorsi erano circolati dei video in cui era piuttosto evidente che il lungo dei Cleveland Cavaliers tradisse la compagna con alcune spogliarelliste. Poi è seguita la rottura ufficiale, dopo che a febbraio Thompson sarebbe stato visto mentre baciava Jordyn Woods, migliore amica a quel tempo di Kylie Jenner, sorella di Khloe.

Una grande delusione accompagnata da una gioia infinita. Khloe Kardashian è stata tradita dal fidanzato Tristan Thompson mentre lei era al nono mese di gravidanza e stava per dare alla luce la loro bambina. Il cestista fu sorpreso insieme ad un’altra donna, prima in un locale privato di New York e poi mentre entrava con lei in un albergo, poche ore prima che Khloé Kardashian diventasse mamma per la prima volta mettendo al mondo una bambina all’Hillcrest Hospital di Cleveland. Una gioia immensa in un periodo non semplice per la più giovane delle sorelle Kardashian a causa dei tradimenti di Tristan Thompson, cestista Nba dei Cavs, e papà della bimba. La figlia di Khloé e Tristan è nata proprio poco dopo che era stata diffusa la notizia secondo la quale il giocatore di basket avrebbe tradito la sua compagna anche a ottobre, quando lei era già in dolce attesa. Secondo quanto riportato da TMZ, al momento della nascita era presente anche lo stesso Thompson oltre alle sorelle maggiori Kourtney e Kim Kardashian, alla mamma Kris Jenner e alla migliore amica di Khloé. La minore delle Kardashian aveva quindi al suo fianco i suoi più cari affetti in un momento così importante.

A rovinare questa relazione in un momento così delicato fu Jordyn Woods. Sarebbe stato proprio il tradimento con questa ragazza il motivo che ha spinto Khloé Kardashian a lasciare il fidanzato, e padre di sua figlia True, Tristan Thompson. Una sorte questa che toccò anche alla ex di Thompson, Jordan Craig, lasciata dal cestista nel 2016 mentre era incinta del suo primo figlio, Prince Oliver che ora ha quindici mesi. La blogger, infatti, era ancora al sesto mese quando Tristan e Khloe hanno iniziato a frequentarsi pubblicamente manifestando ben poca delicatezza e rispetto nei suoi confronti.