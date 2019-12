Kim Kardashian e la linea delle sue sneakers Yeezy

La più famose delle sorelle più chiacchierate dello showbiz, Kim Kardashian, sfoggia sempre dei look impeccabili, ma anche se ama molto i vestiti eleganti, non vuole rinunciare alla comodità. Per questo indossa anche indumenti sportivi, come le skeakers della linea del marito Kanye West, le Yeezy, realizzate in collaborazione con Adidas. La star ha confessato di avere un’intera stanza per custodire proprio a questo tipo di scarpe, perché ne possiede davvero tantissime. Del resto, lo sport è fondamentale nella vita di Kim e probabilmente le indossa anche durante i suoi allenamenti.

La collaborazione tra il cantante e l’iconico brand, che ha dato al primo la possibilità di esprimere la sua creatività anche nel campo delle calzature, va avanti da diversi anni continuando a ottenere consensi. Infatti, sono tutti pazzi per queste sneakers. Non stupisce quindi che la prima fan dei prodotti di Kanye West sia proprio sua moglie, per altro sempre attenta alle ultime tendenze della moda.

La Kardashian non è l’unica ad amare lo stile sportivo. Sono moltissimi, infatti, i vip che al di fuori delle occasioni ufficiali e dei set preferiscono un abbigliamento comodo per la loro vita di tutti i giorni. Certo, non tutti, però, sanno creare look casual ma comunque unici e impeccabili come quelli a cui ci ha abituato Kim Kardashian, che, come in tutto quello che fa, riesce sempre a stupirci.