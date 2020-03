Italia's Got Talent 2020: le anticipazioni della finale

L'attesa è finita, o meglio "quasi": mancano solo poche ore alla FINALE di Italia's Got Talent . In attesa dell'appuntamento di stasera, venerdì 6 alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, a voi le anticipazioni.

Dai loro posti di comando i giurati di IGT dovranno giudicare i talenti in gara per l'ambito titolo in palio. Chi tra i dodici finalisti riuscirà a conquistare giuria, pubblico e telespettatori? Difficile dirlo, il livello è altissimo, tanto quanto il talento dei concorrenti che si sfideranno senza esclusione di colpi.

Enrico Papi conduce la Finale

Purtroppo la nostra padrone di casa Lodovica Comello non potrà essere con noi come molti di voi già sanno. La presentatrice del nostro cuore darà presto alla luce il suo primo figlio, quindi passerà il testimone, come è giusto che sia. Chi vedremo al suo posto sul palco della Finale di #IGT? Enrico Papi.

Joe Bastianich non ci sarà

A causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in queste ultime settimane, il nostro amato giudice Joe Bastianich non potrà sedersi al tavolo accanto ai suoi compagni di viaggio Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. La sedia di Joe si prepara ad accogliere un ospite speciale, un talento con t maiuscola: Enrico Brignano. Un talento che vestirà i panni di Guest Judge per una sera.

Luca Argentero a IGT

L'attore torinese sarà l'ospite speciale della Finale di Italia's Got Talent, non solo un talento ma un sex symbol tra i più apprezzati. Luca Argentero ci farà ascoltare un monologo sul senso della vittoria e della sconfitta, tratto dal suo ultimo spettacolo teatrale E’ questa la vita che sognavo da bambino?

Il Golden Buzzer del pubblico

Ogni settimana i nostri amati giurati hanno selezionato centinaia e centinaia di talenti per poi portarne solamente 11 alla Finale: 4 Golden Buzzer e 7 finalisti, uno per ogni puntata. A loro si aggiungerà il dodicesimo finalista che sceglierete voi! È arrivato il momento di usare il Golden Buzzer del pubblico. Potete mandare in Finale solo uno tra loro: Chico, SJS Gatka Academy, Silver Ice e Marco Miele. Scopri qui come votare. Il dodicesimo lo scopriremo all’inizio della puntata Finale!