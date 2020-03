Italia’s Got Talent 2020: ecco come votare

La semifinale di IGT è stata un cocktail inebriante di emozione pura e la FINALE vi saprà sorprendere ancor di più, in attesa dell'appuntamento finale in onda stasera , venerdì 6 alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, scopri come votare!

Ormai mancano poche ore, ma l'attesa per la finale di Italia's Got Talent è alle stelle. E i talenti che si sfideranno sul palco questo sono: stelle che brillano nel firmamento del talento con t maiuscola. Tutto è pronto e sarà Enrico Papi a condurre il gran finale in scena a Roma negli studi di Cinecittà. Il conduttore raccoglie il testimone di Lodovica Comello che non potrà essere sul palco perché come sappiamo diventerà mamma del suo primo figlio molto presto!

La giuria composta da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini siede ai posti d comando, ma ricordatevi che saranno sempre i telespettatori a decretare il vincitore di questa edizione tramite il televoto. Scopri come votare. E che vinca il migliore!

Le modalità di voto durante la finale live

APP IGT

SMS AL NUMERO 477047

TASTO VERDE DEL TELECOMANDO

TWITTER

SUL SITO DI ITALIA'S GOT TALENT

Quest’anno hai la possibilità di scegliere l’ultimo finalista:

Non perdere l'occasione di essere tu il giudice e votare l'artista che preferisci sul sito https://igt-golden-buzz.sky.it. Il concorrente che riceverà più voti sarà ammesso direttamente alla Finale e potrà esibirsi sul palco venerdì 6 marzo, in diretta su Tv8 alle 21.30! Puoi votare dal termine della programmazione della settima puntata fino all'inizio della finale in diretta.