Franceco Carrer è tra i finalisti di Italia’s Got Talent 2020. Ha soltanto tredici anni ma è riuscito a mettersi in mostra su un palco difficile come quello dello show targato Sky. Ha stupito il pubblico e i quattro giudici: Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich.

A premiarlo è stata Federica Pellegrini, che l’ha lanciato dritto in finale nel corso della settima puntata, premendo il golden buzzer. Appuntamento per lui in quello che sarà l’ultimo step di Italia’s Got Talent 2020, in diretta alle ore 21.30 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455.

Non poteva non essere premiato un giovane talento come lui, in grado di sfoderare un’ugola d’oro. Il suo talento è stato plasmato da sua nonna, presente sul palco come accompagnatrice nel corso della settima puntata dello show. Lei, cantante nel coro della chiesa, ha affinato la sua tecnica canora, che oggi non ha nulla da invidiare ai cantanti di professione.

Chi è Francesco Carrer

Francesco ha soltanto 13 ma vanta un lungo curriculum. Voce d’angelo, la sua, in grado di toccare nel profondo pubblico e giudici. Al giovane non manca di certo esperienza nel mondo dello spettacolo, eppure il successo e il golden buzzer lo hanno colto di sorpresa.

Ha iniziato a cantare pochi anni fa, quando aveva soltanto 9 anni. Era solito riprendersi con il proprio iPad, da solo, nella sua cameretta. Si divertiva a cantare le canzoni di Giorgia. La sua famiglia si è rapidamente resa conto del suo talento e lo ha sempre supportato nel percorso intrapreso. Una passione trasmessa da sua nonna, che però non ha intaccato quella che è la sua vita, che resta alquanto normale, come qualsiasi ragazzo della sua età. Dalla scuola allo studio, con del tempo ritagliato nel pomeriggio per il canto.

Nel 2017 ha vinto la nona edizione del concorso canoro Canta tu in tour. Un anno dopo si è imposto invece nel talent Sanremo Junior, prendendo parte e trionfando nelle finali, tenutesi presso il Teatro dell’Opera del Casinò. In seguito è riuscito a raggiungere la prima posizione per la sezione Nuove voci del Festival Show. La rassegna itinerante lo premia, ottenendo un posto nella compilation Festival Show 2019, prodotto dalla Warner. Una ghiotta chance per farsi apprezzare dal grande pubblico in una produzione professionale. Il prossimo step nella sua crescita professionale sarà imparare a suonare il pianoforte. Intanto però proverà a conquistare un altro grande traguardo, primeggiando tra gli altri 11 finalisti di Italia’s Got Talent 2020.

