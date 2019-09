Il suo debutto cinematografico avviene nella pellicola di Fernando Colomo Al sur de Granada (2003) con Angela Molina, successivamente viene scelto da Woody Allen per Match Point (2005), poi recita in Io e Beethoven (2006) di Agnieszka Holland, in Imagine Me & You (2006) di Ol Parker, in Sguardo nel vuoto accanto a Jeff Daniels e Ritorno a Brideshead (2008).