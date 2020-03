La rainbow cake di Lidia Bastianich

La torta arcobaleno o rainbow cake è un dolce a strati di origini americane, apparentemente semplice da preparare è esteticamente di grande impatto visivo, per capirci, l’effetto “WOW” è assicurato. Sei strati di pan di spagna multicolore farciti con una crema di formaggio alla vaniglia e crema di burro all’esterno. Sei colori, “un omaggio a tutte e sei le famiglie di Family Food Fight”. Perfetta per le occasioni importanti e i compleanni, può diventare la torta della domenica, perché come dice giustamente Joe nel corso della prima puntata di FFF: “La domenica non è domenica senza un dolce”.

La torta che con amore la mamma Lidia preparava al suo Joe, è la protagonista del duello finale che ha visto sfidarsi la famiglia De Florio e la famiglia Scainelli, i peggiori e i migliori della prima prova. I concorrenti in gara hanno replicato il dessert di Lidia Bastianich, ma non è stato semplice. La preparazione a staffetta ha messo a dura prova le famiglie e ha fatto inciampare soprattutto alcuni. La famiglia De Florio presenta una torta ben guarnita all’esterno ma nel momento dell’assaggio, Joe Bastianich non è convinto del sapore dell’impasto, Antonino fatica a tagliarla, manca il lievito. Va meglio per gli Scainelli nonostante le imperfezioni, la loro crema non è ben fatta. I giudici decidono di spegnere i fornelli alla famiglia De Florio e salvare gli Scainelli. E dire che la torta arcobaleno era anche il simbolo dei De Florio, “sbagliare su questa prova sarebbe paradossale”: quando si dice “le ultime parole famose”…La “modern family”, così si considerano Carlo e Christian, sposati e papà a tempo pieno di due gemelli affiancati dall’amorevole supporto di Chantal e Tiziana (sorellastra e mamma di Christian), torna a casa e abbandona il sogno di arrivare al finale di partita.