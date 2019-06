Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta di "2019: Odissea nel gusto"

La fantasia esplode nella cucina di Alessandro Borghese Kitchen Sound ! Nella puntata di martedì 11 giugno , infatti, il super ospite Cristiano Tomei presenterà un piatto dal nome insolito, ma che ci fa capire fin da subito l’esplosione di sapori che ci aspetta. La ricetta è chiamata, infatti, “ 2019: Odissea nel gusto ”. Nessun ingrediente nella denominazione, ma tanta creatività. Leggi di più per scoprire gli elementi che la compongono! Inoltre, ricorda che l’appuntamento con il programma va in onda dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

Cristiano Tomei è pronto a gustarci con una nuova ricetta, in grado di catturare i palati dei più. Il nome, piuttosto insolito, è infatti “2019: Odissea nel gusto”, che si ispira apertamente al famosissimo film di Kubrick “2001: Odissea nello spazio”. La fantasia è la creatività sono le protagoniste del piatto, che utilizza ingredienti davvero gustosi.

Ad esempio, l’ingrediente principale è la Tomahawk, la famosa bistecca gigante derivante dalla parte anteriore della lombata di manzo. Questa bistecca è anche detta “di brontosauro”, poiché le dimensioni sono davvero grandi: è il gioiellino ideale per i veri amanti della carne, a cui è difficile dire di no! Pensate che l’osso, solitamente, ha una lunghezza di 30 cm, e ricorda l’ascia che i nativi americani utilizzavano per difendersi.

La carne prevede l’accostamento di ingredienti, tra di loro, molto diversi. Ad esempio, Cristiano Tomei, utilizzerà la frutta, come il kiwi, il lime e l’avocado che doneranno al piatto una fusione di sapori efficace.

Leggi la ricetta del piatto del giorno, “2019: Odissea nello spazio”, per scoprire tutti gli ingredienti utilizzati.

4 tomahawk

4 kiwi

4 baccelli di fave

1 cosa di sedano

2 finocchi

1 lime

1 avocado

2 pomodori ramati

Olio Garda DOP q.b.

Sale e pepe q.b.

Aceto di vino bianco q.b.

Rosmarino q.b.

