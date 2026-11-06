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X Factor 2026, camilla supera la Jukebox Night con Be My Baby delle The Ronettes

TV Show sky uno
Ph Virginia Bettoja

Nella notte a tema anni Sessanta e Settanta, l'artista 23enne di Rudiano (Brescia) ha proposto “Be My Baby” delle The Ronettes e ha superato il turno per il prossimo step all'interno della gara

 

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La puntata a tema “Jukebox Night”, con i grandi classici anni ’60 e ’70, sembrava calzare a pennello per lo stile e la voce di camilla. L’artista 23enne di Rudiano (Brescia) in gara a X Factor 2026, nel corso del terzo Live Show (ieri su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; in chiaro martedì su TV8 e mercoledì su Cielo), ha proposto “Be My Baby” delle The Ronettes. Tutto è andato perfettamente, e  camilla può proseguire senza intoppi il suo percorso nello show.

 

Ascolti e voting record del terzo Live Show

Per il terzo Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle, Total Audience complessiva di 833mila spettatori, con il 4,32% di share per il primo passaggio su Sky Uno, che corrisponde a un aumento del +11% nel confronto con lo stesso Live della scorsa stagione. Prosegue, con grandi numeri, la conversazione social su #XF2026: anche questa settimana, grazie alle 376mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e alle 418mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, il Live Show 3 è stato lo show in assoluto più commentato nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker).


E se la competizione tra i cantanti in gara diventa ancor più appassionante, il pubblico continua a sostenere gli artisti con una quantità di voti che ancora una volta batte tutti i record. Nel corso del terzo Live sono state oltre 3 milioni le preferenze espresse, dato in crescita del +6% rispetto alla terza serata del 2025: nel complesso, quindi, è stata la terza serata “più votata” delle ultime sei edizioni. Infine, nei sette giorni il Live Show della scorsa settimana ha ottenuto, tra free e pay, una Total Audience complessiva di 2.480.000 spettatori, in linea rispetto all’episodio precedente e in crescita del +17% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione. 

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