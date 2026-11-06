X Factor 2026, camilla supera la Jukebox Night con Be My Baby

Nella notte a tema anni Sessanta e Settanta, l'artista 23enne di Rudiano (Brescia) ha proposto “Be My Baby” delle The Ronettes e ha superato il turno per il prossimo step all'interno della gara

La puntata a tema “Jukebox Night”, con i grandi classici anni ’60 e ’70, sembrava calzare a pennello per lo stile e la voce di camilla. L’artista 23enne di Rudiano (Brescia) in gara a X Factor 2026, nel corso del terzo Live Show (ieri su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; in chiaro martedì su TV8 e mercoledì su Cielo), ha proposto “Be My Baby” delle The Ronettes. Tutto è andato perfettamente, e camilla può proseguire senza intoppi il suo percorso nello show.