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MasterChef Italia, la nuova edizione del cooking show targato Sky dal 10 dicembre

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Il trio più affiatato e amato è prontissimo a formare una nuova classe di aspiranti chef, alla ricerca del miglior cuoco amatoriale d’Italia. Da giovedì 10 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

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Quanto è importante conoscere il significato delle parole… quando sei impegnato in una difficilissima sessione di enigmistica. Soprattutto quando le ultime definizioni che ti mancano sono: “taglio di verdure a cubetti”, “emulsione di tuorlo e burro”, “panino al vapore cinese”. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli lo sanno bene, e lo dimostrano nel divertente promo diffuso oggi (GUARDA VIDEO) che anticipa la nuova stagione di MasterChef Italia, che arriva da giovedì 10 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Una stagione in cui il loro claim sarà proprio questo: la cucina parla, non si può cucinare bene se non si sa parlare bene. Per loro la conoscenza, anche lessicale, di ingredienti, tecniche, preparazioni e strumenti è fondamentale tanto quanto la creatività: per poter arrivare al miglior impiattamento e alla miglior ricetta possibili bisogna conoscere il lessico della cucina, e ogni chef che si rispetti deve essere “stellato” anche nel parlare.

la nuova edizione in arrivo

E così, alla vigilia della nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), il trio più affiatato e amato è prontissimo a formare una nuova classe di aspiranti chef, alla ricerca del miglior cuoco amatoriale d’Italia. E se davvero ormai “tutti parlano gourmet”, come Chef Barbieri, Chef Cannavacciuolo e Chef Locatelli dicono nel promo, ecco che le soluzioni per la loro sfida enigmistica arrivano nei modi più improbabili… Per sapere quali sono le risposte giuste, bisogna guardare il promo. Oppure seguire la nuova edizione di MasterChef Italia, da giovedì 10 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

 

MasterChef Italia, con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La nuova edizione da giovedì 10 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

 

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