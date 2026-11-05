Quanto è importante conoscere il significato delle parole… quando sei impegnato in una difficilissima sessione di enigmistica. Soprattutto quando le ultime definizioni che ti mancano sono: “taglio di verdure a cubetti”, “emulsione di tuorlo e burro”, “panino al vapore cinese”. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli lo sanno bene, e lo dimostrano nel divertente promo diffuso oggi (GUARDA VIDEO) che anticipa la nuova stagione di MasterChef Italia, che arriva da giovedì 10 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Una stagione in cui il loro claim sarà proprio questo: la cucina parla, non si può cucinare bene se non si sa parlare bene. Per loro la conoscenza, anche lessicale, di ingredienti, tecniche, preparazioni e strumenti è fondamentale tanto quanto la creatività: per poter arrivare al miglior impiattamento e alla miglior ricetta possibili bisogna conoscere il lessico della cucina, e ogni chef che si rispetti deve essere “stellato” anche nel parlare.