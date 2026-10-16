Sul palco delle Last Call di XF2026, l’ovazione per Patrizia Napolano alle prese con Aretha Franklin è esplosiva. Irama non ha dubbi e porta con sé ai Live Show la giovane 21enne di Giuliano in Campania (Napoli). Rivivi l'emozione della performance nel video

Un'esibizione clamorosa

Sulle note di “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” di Aretha Franklin la 21enne di Giuliano in Campania (Napoli) ha sfoggiato una estensione vocale clamorosa che ha fatto esplodere l’Allianz Cloud di Milano: il suo giudice Irama non aveva scelta e ha preso in squadra con sé, sarà tra i 12 concorrenti ufficiali protagonisti dei Live Show, al via giovedì 22 su Sky e NOW.