X Factor 2026, Patrizia Napolano incanta sulle note di Aretha Franklin. VIDEO
Sul palco delle Last Call di XF2026, l’ovazione per Patrizia Napolano alle prese con Aretha Franklin è esplosiva. Irama non ha dubbi e porta con sé ai Live Show la giovane 21enne di Giuliano in Campania (Napoli). Rivivi l'emozione della performance nel video
La standing ovation più imponente della serata di ieri di X Factor 2026 (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; in chiaro martedì su TV8 e mercoledì su Cielo) l’ha conquistata Patrizia Napolano.
Un'esibizione clamorosa
Sulle note di “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” di Aretha Franklin la 21enne di Giuliano in Campania (Napoli) ha sfoggiato una estensione vocale clamorosa che ha fatto esplodere l’Allianz Cloud di Milano: il suo giudice Irama non aveva scelta e ha preso in squadra con sé, sarà tra i 12 concorrenti ufficiali protagonisti dei Live Show, al via giovedì 22 su Sky e NOW.
Approfondimento
X Factor 2026, negli ascolti il nuovo primato stagionale
Gli ascolti delle last call
Negli ascolti, le selezioni dello show Sky Original prodotto da Fremantle si chiudono con il nuovo primato stagionale: Total Audience complessiva di 858mila spettatori, con il 4,2% di share per il primo passaggio su Sky Uno, in linea rispetto alla stessa serata della scorsa edizione. La conversazione social anche questa settimana resta ad appannaggio dello show: con 408mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 451mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, il sesto episodio di X Factor 2026 è stato lo show in assoluto più commentato nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker). Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni la quinta puntata ha totalizzato una Total Audience complessiva di 2.930.000 spettatori, in crescita del +20% rispetto allo stesso episodio di un anno fa.
Squadre X Factor 2026, chi sono i 12 concorrenti che andranno ai Live
Alle Last Call, i giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Irama hanno scelto tramite il meccanismo delle sedie e degli switch tre talenti per ciascuna squadra da portare ai Live. Ecco tutti gli artisti in gara. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW