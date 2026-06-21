Nuovo appuntamento con il format Sky condotto da Costantino della Gherardesca. Domenica 21 giugno quattro spose si sfidano a colpi di ricevimenti originali, tra feste tra amici, voti e strategie. In gara Francesca, Alisia, Simona e Andrea, ognuna pronta a conquistare il titolo e il viaggio di nozze finale.
Tornano le sfide di Quattro Matrimoni, il format Sky condotto da Costantino della Gherardesca, che anche questa settimana accompagna il pubblico tra ricevimenti, rivalità e giudizi incrociati. Nel nuovo episodio, in onda domenica 21 giugno alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, quattro spose scelgono di vivere il loro giorno speciale all’insegna di una “festa tra amici”, puntando su atmosfere informali ma curate nei dettagli. A contendersi la vittoria sono Francesca, 26 anni da Foggia, Alisia, 25 anni da Roma, Simona, 32 anni da Genova e Andrea, 29 anni da Vicenza, protagoniste di una sfida che mescola emozioni, strategia e spirito competitivo, sotto lo sguardo ironico del padrone di casa.
Le regole del gioco: voti, giudizi e il bonus finale
Proseguono le sfide tra le spose protagoniste dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, chiamate a giudicarsi a vicenda con un voto da 0 a 10 su quattro categorie centrali: abito, cibo, location ed evento generale. Tra commenti, critiche e battute pungenti, le concorrenti costruiscono una classifica provvisoria che può essere confermata o completamente ribaltata dal bonus di Costantino della Gherardesca: 10 punti extra destinati a una sola sposa
Approfondimento
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Le protagoniste: quattro visioni diverse di matrimonio
Nell’episodio in onda domenica 21 giugno alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, le quattro spose scelgono di mettere da parte i formalismi per concentrarsi sull’aspetto più conviviale della celebrazione: il divertimento.
Francesca, 26enne di Foggia, sogna una festa epica in Puglia, costruita per stupire gli invitati e diventare un evento “memorabile”. Alisia, 25 anni, da Roma, punta invece su un matrimonio scintillante, tra glitter, musica e balli di gruppo. Simona, 32enne di Genova, mette al centro gli amici, considerati il vero cuore della festa, promettendo intrattenimento continuo con un tocco di eleganza. Infine Andrea, 29enne di Vicenza, sceglie l’atmosfera leggera di una festa in spiaggia, circondandosi dalle persone più care
La sfida finale e il premio
Per conquistare la vittoria, le spose dovranno riuscire a coinvolgere gli invitati e rendere la propria cerimonia davvero unica. Solo chi saprà convincere le rivali vedrà arrivare il proprio marito a bordo di una lussuosa limousine, simbolo della vittoria e dell’accesso al premio finale: il viaggio di nozze.
Tra gusti diversi e visioni opposte, resta aperta la sfida: quale sarà la sposa capace di lasciare il segno e regalare l’esperienza più indimenticabile?
Partner e informazioni social
Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di Quattro Matrimoni UNOAERRE, VORWERK, Gattinoni Travel.
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Quando e dove vedere la puntata
Quattro Matrimoni va in onda tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con disponibilità anche on demand e su Sky Go