Nuovo appuntamento con il format Sky condotto da Costantino della Gherardesca. Domenica 21 giugno quattro spose si sfidano a colpi di ricevimenti originali, tra feste tra amici, voti e strategie. In gara Francesca, Alisia, Simona e Andrea, ognuna pronta a conquistare il titolo e il viaggio di nozze finale.

Tornano le sfide di Quattro Matrimoni, il format Sky condotto da Costantino della Gherardesca, che anche questa settimana accompagna il pubblico tra ricevimenti, rivalità e giudizi incrociati. Nel nuovo episodio, in onda domenica 21 giugno alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, quattro spose scelgono di vivere il loro giorno speciale all’insegna di una “festa tra amici”, puntando su atmosfere informali ma curate nei dettagli. A contendersi la vittoria sono Francesca, 26 anni da Foggia, Alisia, 25 anni da Roma, Simona, 32 anni da Genova e Andrea, 29 anni da Vicenza, protagoniste di una sfida che mescola emozioni, strategia e spirito competitivo, sotto lo sguardo ironico del padrone di casa.