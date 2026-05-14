Pechino Express 2026, la finale: chi sarà la coppia vincitrice?

Si conclude dopo oltre 5000 chilometri attraverso tre incredibili Paesi, Indonesia, Cina e Giappone, il viaggio verso “L’Estremo Oriente” di Pechino Express. In attesa di scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio tra I Veloci, I Raccomandati e Le DJ, le anticipazioni di puntata

Dopo oltre 5000 chilometri attraverso tre incredibili Paesi, Indonesia , Cina e Giappone , si conclude domani, giovedì 14 maggio , in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , la sorprendente rotta verso “L’Estremo Oriente” di Pechino Express . Un viaggio appassionante per le coppie in gara, guidate dal conduttore Costantino della Gherardesca e dai tre inviati, uno per ogni Paese, Lillo , Giulia Salemi e Guido Meda .

le tre coppie pronte ad affrontare gli ultimi 167 chilometri

I viaggiatori hanno conosciuto le meraviglie naturali di Bali e Java, in Indonesia; hanno attraversato i territori della Cina provando emozioni intense e indimenticabili grazie anche alle interazioni con la popolazione locale; infine sono arrivati in Giappone, un Paese moderno dallo spirito millenario, che li ha accolti nella nona e penultima tappa, ad un passo dal Tappeto Rosso finale. E ora le tre coppie ancora in gara sono pronte ad affrontare gli ultimi 167 chilometri mozzafiato: partenza da Nara, sosta nel cuore della splendida Osaka e infine traguardo finale nella meravigliosa Kyoto.

Come detto, tre le coppie ancora in corsa per aggiudicarsi la vittoria nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia: Fiona May e Patrick Stevens, I Veloci; Chanel Totti e Filippo Laurino, I Raccomandati; e Jo Squillo e Michelle Masullo, Le DJ. Tre coppie molto diverse tra loro ma tutte grandi protagoniste di questa stagione, di sicuro tra le coppie più forti nel lungo percorso che hanno vissuto.

I Veloci Fiona May e Patrick Stevens fanno coppia anche nella vita; grazie alla forza e alla veridicità del loro legame sono riusciti ad affrontare con tenacia e grinta qualunque difficoltà incontrata lungo il percorso, dimostrandosi molto competitivi con gli altri viaggiatori in gara. Per loro due vittorie di tappa fin qui.

Chanel Totti e Filippo Laurino, I Raccomandati, hanno affrontato questa sfida facendosi forza a vicenda da amici di sempre quali sono, nonostante la fatica, lo stress e le difficoltà incontrate lungo il percorso. Ora vogliono vincere, sono determinati e pronti a tutto, al termine di un viaggio che li ha visti spesso conquistare le posizioni più alte della classifica: per loro due tappe vinte all’inizio del loro percorso, prima di “stabilizzarsi” a metà classifica.

Le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo, “mamma e figlia elettiva”, hanno instaurato un legame affettivo che va ben oltre ogni ruolo convenzionale, ed è stata proprio la potenza e l’unicità di questo legame a portarle in finale. Scanzonate, curiose e sempre agguerrite, hanno dato filo da torcere a tutte le altre coppie di viaggiatori e arrivano in finale come la vera coppia da battere: quattro incredibili vittorie di tappa per loro e quasi sempre sul podio nelle altre competizioni.

Per l’ultima tappa in Giappone la guida Costantino della Gherardesca e il suo inviato Guido Meda accompagneranno i viaggiatori in una corsa che non avrà un attimo di sosta. Chi tra I Veloci, Le Dj e I Raccomandati trionferà al traguardo del viaggio di “Pechino Express - L’Estremo Oriente”?