Nuovo appuntamento con il GialappaShow, in onda in prima visione assoluta su TV8 lunedì 4 maggio alle 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Al fianco della Gialappa’s Band e del Mago Forest, la co-conduzione è affidata a Maria Chiara Giannetta, che sarà anche la protagonista della nuova serie Sky Rosa Elettrica

Si rinnova l’appuntamento con il GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 4 maggio alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Alla co-conduzione troviamo questa settimana Maria Chiara Giannetta, tra i volti più amati del cinema e della fiction italiana. Al fianco del Mago Forest, Mara Chiara canta, balla ed è protagonista di gag esilaranti con gli ospiti. Attrice versatile e protagonista di numerose serie di successo, la Giannetta sarà la protagonista del nuovo thriller targato Sky Rosa Elettrica – In fuga con il nemico, in arrivo dall’8 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Tra le guest star, Carlo Conti e Luca Argentero, che impreziosiscono con un cameo la nuova puntata della docu-serie su Gineprio, alias Ubaldo Pantani; l’attore e regista Giampaolo Morelli ospite di “Vererrimo”, condotto da Silvia Toffanin, aka Brenda Lodigiani. Ospiti musicali, Maria Antonietta e Colombre, reduci dal Festival di Sanremo, che si esibiscono con i Neri per Caso e il duo Sitar e Tabla in un mashup indi a metà tra “Norwegian wood” dei Beatles e “You really got me” dei The Kinks.