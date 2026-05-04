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GialappaShow, stasera co-conduttrice della sesta puntata sarà Maria Chiara Giannetta

TV Show

Nuovo appuntamento con il GialappaShow, in onda in prima visione assoluta su TV8 lunedì 4 maggio alle 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Al fianco della Gialappa’s Band e del Mago Forest, la co-conduzione è affidata a Maria Chiara Giannetta, che sarà anche la protagonista della nuova serie Sky Rosa Elettrica

Si rinnova l’appuntamento con il GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 4 maggio alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW

 

Alla co-conduzione troviamo questa settimana Maria Chiara Giannetta, tra i volti più amati del cinema e della fiction italiana. Al fianco del Mago Forest, Mara Chiara canta, balla ed è protagonista di gag esilaranti con gli ospiti. Attrice versatile e protagonista di numerose serie di successo, la Giannetta sarà la protagonista del nuovo thriller targato Sky Rosa Elettrica – In fuga con il nemico, in arrivo dall’8 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

 

Tra le guest star, Carlo Conti e Luca Argentero, che impreziosiscono con un cameo la nuova puntata della docu-serie su Gineprio, alias Ubaldo Pantani; l’attore e regista Giampaolo Morelli ospite di “Vererrimo”, condotto da Silvia Toffanin, aka Brenda Lodigiani. Ospiti musicali, Maria Antonietta e Colombre, reduci dal Festival di Sanremo, che si esibiscono con i Neri per Caso e il duo Sitar e Tabla in un mashup indi a metà tra “Norwegian wood” dei Beatles e “You really got me” dei The Kinks.

le anticipazioni di questa puntata

La sigla, che cambia di puntata in puntata, questa settimana è ispirata a “Momenti di gloria” con l’indimenticabile colonna sonora di Vangelis.

Per la prima volta Edoardo Ferrario porta in scena Aldo Cazzullo e il suo nuovo programma “Una giornata di merda”. Giulia Vecchio si sdoppia in Ema Stokholma, protagonista con il finto Gino Castaldo del nuovo cult Radio GialappaShow, e in Iva Zanicchi così come Toni Bonji è prima l”Avvocato d’Ufficio” e poi il “Demotivatore”. Doppia maschera anche per Stefano Rapone, protagonista del monologo delle Iene e poi nei panni di Arborio Corbellini.

 

Non mancano le serie più amate del GialappaShow: “Pechino Expresssss”, con Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi&Ross, Ubaldo Pantani, Valentina Barbieri e Giovanni Vernia; “Storie male” di Maccio Capatonda; “Sensualità a corte”, con Marcello Cesena e Simona Garbarino; “Falserrimo”, con Gigi nei panni di Fabrizio Corona; “Ciak si rigira” con i bloopers di Sabrina Ferilli parodiata da Valentina Barbieri.

 

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