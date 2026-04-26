Per il quinto appuntamento è Geppi Cucciari a entrare nella splendida cornice del GialappaShow. È lei, infatti, ad affiancare il Mago Forest alla co-conduzione, lunedì 27 aprile, alle 21.30, in prima visione assoluta su TV8 e Sky Uno

Questa volta è Geppi Cucciari a entrare nella splendida cornice del GialappaShow. È lei, infatti, ad affiancare il Mago Forest alla co-conduzione, mattatrice assoluta sul palco tra performance musicali, battute, balletti e gag esilaranti con gli ospiti.

Quinto appuntamento con il GialappaShow , il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 27 aprile alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW .

Tra le guest star

Tra le guest star, Jake La Furia, già co-conduttore della quarta puntata, che torna con un cameo nel nuovo episodio della docu-serie su Gineprio, alias Ubaldo Pantani; Luca Argentero, che veste i panni ormai familiari di un avvocato nel nuovo appuntamento con “Sensualità a corte”, con Marcello Cesena e Simona Garbarino; Isabella Ferrari, impegnata al bar in un meeting di lavoro con Amos, il personaggio interpretato da Alessandro Betti; Flavio Insinna, che si cala nei panni di Glaudio, cugino di Amos, con cui partecipa al Forest’s Quiz.

Ospiti musicali

Ospiti musicali, le Bambole di Pezza, che si esibiscono sul palco con I Neri per Caso ed Emanuele Cedrone, alle prese con la melodiosa, un particolare strumento musicale a forma di sega, sulle note di “Rumore” di Raffaella Carrà, in mash-up con “Pride (In the name of love)” degli U2, “Balliamo sul mondo” di Ligabue e “(I Can't Get No) Satisfaction” dei Rolling Stones.

La sigla, diversa per ogni puntata, questa settimana è ispirata a “Il Nome della rosa”, e coinvolge come sempre tutto il cast.

Per la prima volta Victoria Cabello, alias Brenda Lodigiani, fa irruzione in studio. Brenda si cala poi nei panni di Bereguarda, “la cantante maledetta”, come è stata definita dal Mago Forest. Giulia Vecchio porta invece in scena Monica Setta in “Robba de donne”, Iva Zanicchi ed Ema Stokholma nel nuovo cult Radio GialappaShow. In questa puntata troviamo anche un Maicol Pirozzi, aka Edoardo Ferrario, in versione “in love”, innamorato della nuova rappresentante di caffè ed è per questo che è disposto a investire tutto il bilancio aziendale in cialde.

Nuove puntate delle fiction più attese ed amate del GialappaShow: Storie male di Maccio Capatonda, Tatoo tour di Stefano Rapone, Terapia di gruppo con Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi&Ross e Alessandro Tiberi, L’avvocato D’Ufficio di Toni Bonji, Falserrimo, con Gigi nei panni di Fabrizio Corona con nuovissimi e improbabili scoop, Ciak si Rigira con i bloopers di Sabrina Ferilli parodiata da Valentina Barbieri.



GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Giuliano Rinaldi, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca e Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.