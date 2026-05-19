Arte, musica, testimonianze e ipegno sociale. Sabato 30 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, torna lo show-evento che cerca di abbattere stereotipi e pregiudizi legati alla malattia. Al centro del progetto Ileana Speziale, giornalista, scrittrice e ideatrice dello spettacolo

Roma si prepara ad accendere i riflettori su una delle manifestazioni artistiche e sociali più attese dell’anno. Arte, musica, testimonianze, comicità e impegno sociale si incontrano sul palco del Teatro Parioli Costanzo di Roma per Sedotta e Sclerata Show 5 – Carrà Tribute, il grande evento promosso dall’Associazione Libera Civitas in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, Sabato 30 maggio 2026, ore 20.00. Uno spettacolo intenso ed emozionale che, attraverso il linguaggio dello show, vuole abbattere stereotipi e pregiudizi legati alla disabilità e alla Sclerosi Multipla, trasformando il teatro in uno spazio di consapevolezza, inclusione e speranza.

L’edizione 2026 sarà dedicata a Raffaella Carrà, a cinque anni dalla sua scomparsa: un omaggio alla sua energia, alla sua libertà espressiva e alla capacità di unire generazioni attraverso la musica e lo spettacolo. A guidare la serata sarà Fabio Canino, che parla così dello spettacolo: “Il 30 maggio io sarò dentro quella serata, per fare tanto… RUMORE. Con Ileana Speziale, ci guarderemo negli occhi e diremo che il modo migliore per non darla vinta al destino è uno solo: fare sempre e comunque… Fiesta!”. Sul palco anche Martina Attili, Simona Bencini, Manuela Villa, Daniele Si Nasce, Fabrizio Nardi, Sofia Caselli e il Molinari Art Center diretto da Giacomo Molinari.

SOSTEGNO E PATROCINIO

Importante anche il sostegno del Teatro Parioli Costanzo. L’Amministratore Unico Fabrizio Musumeci ha sottolineato come “il teatro possa diventare uno strumento di ascolto, inclusione e consapevolezza civile, capace di contrastare discriminazioni e pregiudizi ancora oggi legati alla disabilità”. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, AISM e Osservatorio Permanente sulla Disabilità.

Il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha dichiarato: “Ci tengo ad esprimere il mio sincero apprezzamento per un’iniziativa che attraverso linguaggi artistici, testimonianze dirette e momenti di approfondimento, affronta con sensibilità e coraggio il tema della sclerosi multipla”.

Il Ministro della Sanità, Prof. Oreste Schillaci: “Desidero augurare pieno successo all’Evento con i miei migliori saluti”. Il Sottosegretario di Stato alla Salute On. Marcello Gemmato: “Esprimo sincero apprezzamento per l’iniziativa, che da anni rappresenta un importante momento di sensibilizzazione pubblica sui pregiudizi legati alla sclerosi multipla”. La conferenza stampa di presentazione si è svolta il 19 maggio presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, su iniziativa della Senatrice Giusy Versace, che ha dichiarato: “L’arte, come lo sport, è uno straordinario strumento di inclusione, partecipazione e rinascita. Questo spettacolo aiuterà a contrastare i pregiudizi e a promuovere una cultura fondata sul rispetto e sull’inclusione delle persone.” A chiudere idealmente il senso più profondo dell’intera manifestazione sono le parole della stessa Ileana Speziale: “La mia vita è una gara in cui le regole cambiano mentre stai correndo. Una gara… truccata… e non parlo di rossetto. Parlo della sclerosi multipla.

Ma quando non sai cosa succederà domani oggi non vivi più per abitudine, oggi vivi davvero… perché oggi vivi per scelta!”