IL CAST, DA BRENDA LODIGIANI A MICHELA GIRAUD

Il cast del GialappaShow vede i cult più amati e nuovi personaggi. Brenda Lodigiani debutterà con un personaggio originale, Bereguarda, una cantante un po’ naïf che si lamenta sempre delle sfortune sentimentali e ha lo sguardo triste per non aver ancora raggiunto il successo tanto agognato. La comica e attrice tornerà anche nei panni di Silvia Toffanin, protagonista delle nuove puntate di Vererrimo insieme ai suoi ospiti. Nella prima puntata, protagonista della surreale intervista della conduttrice sarà l’attore e regista Vinicio Marchioni. Sul palco ci sarà anche Annalaisa, mentre dietro le quinte la briffatrice Miriam. Anche Valentina Barbieri proporrà una parodia inedita: Sabrina Ferilli, protagonista dei bloopers catturati dalle telecamere durante la registrazione della sua serie tv. Tornerà poi Michela Giraud con una nuova serie, A’ Vicepreside, ambientata in una scuola serale frequentata da alunni particolarmente indisciplinati. Nuovi personaggi anche per Giulia Vecchio, nei panni di una Iva Zanicchi molto disinibita che dibatterà tematiche un po’ hard e non nasconde una storica rivalità con Mina, e di Ema Stokholma, che accoglierà con stupore le esternazioni del suo compagno di lavoro, Gino Castaldo, come se fossero verità rivelate. Torneranno poi altri personaggi iconici di Giulia, da Milly Carlucci, a Monica Setta, fino a Elettra Lamborghini. Gigi sarà invece protagonista della Malavisione dove, nei panni di Roberto Saviano, racconterà favole per i bambini, ma dal contenuto tutt’altro che innocente. Il momento più atteso, però, sarà la rubrica Falserrimo, con un Fabrizio Corona sempre più spregiudicato. Ross, invece, sarà un novello Francesco Gabbani, che canterà i suoi nuovi testi, basati sulle sue ormai famose freddure. Giovanni Vernia aggiungerà al suo repertorio di cantanti proprio Jovanotti, co-conduttore nella prima puntata, che raggiungerà così Achille Lauro e Cesare Cremonini. In più, in scena arriverà anche un rapper, Spasmo, un po’ sfiduciato per colpa dello “Stato che ci opprime”. Ubaldo Pantani tornerà anche nei panni di Pier Silvio Berlusconi e dell’ormai iconico Gineprio nella serie Ultimo appuntamento. Come novità assoluta della stagione, poi, non mancherà lo spin-off Gineprio – La serie. Alessandro Betti interpreterà ancora Amos, stavolta in veste di concorrente (tanto maldestro, quanto fortunato) di un inedito quiz a premi condotto dal Mago Forest che, convinto che nessuno possa vincere, ne finanzierà per sua sventura anche il montepremi finale. Ancora, Stefano Rapone interpreterà personaggi diversi, come un attore e un rapper, che racconteranno la propria storia attraverso un Tatoo Tour su tatuaggi molto discutibili, mentre Toni Bonji sarà un nuovo regista di soap opera turche di successo e continuerà a regalare perle di saggezza con l’intento di (de)motivare, Edoardo Ferrario si trasformerà in Aldo Cazzullo in Una giornata di merda (raccontata con tutte le accortezze del caso) e nell’amatissimo Maicol Pirozzi (che abbandonerà il podcast in favore di una nuova serie), e infine Carlo Amleto sarà ancora protagonista di performance musicali e a sorpresa. Non può mancare neppure Sensualità a Corte, la serie più iconica del GialappaShow dove Marcello Cesena e Simona Garbarino accoglieranno nuovi ospiti pronti a tutto. Nel primo episodio, con Jean-Claude e Madreh, ci sarà un ironico Claudio Santamaria. Tra le serie esordirà poi Terapia di gruppo, una seduta di analisi alla quale parteciperanno di volta in volta i membri del cast. Ognuno ha un problema da risolvere e chiede aiuto allo psicologo, interpretato da Alessandro Tiberi, lo stagista della serie Boris. In ogni caso, la novità più attesa della stagione sarà lo show Pechino Express, al quale parteciperanno in viaggio per la Cina coppie inedite e improbabili, come Matteo Salvini (Alessandro Betti) e il suo portaborse, Roberto Bolle (Gigi) con Amedeo (Ross) del duo comico Pio e Amedeo, Michelle Hunziker (Valentina Barbieri) con Pif (Giovanni Vernia) e la coppia de I Boni Latini, composta da Edoardo Ferrario e Stefano Rapone. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Costantino della Gherardesca (Ubaldo Pantani), con la partecipazione straordinaria di Victoria Cabello (Brenda Lodigiani), che sarà il “malus” per le coppie in gara. Presenti anche i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prenderà di mira i programmi tv e i nuovi tormentoni del web. Come da tradizione, il programma darà anche spazio alla musica con le performance dei Neri per Caso. Le parti musicali saranno curate, come sempre, dal Maestro Vittorio Cosma. Ogni puntata, poi, sarà introdotta da una sigla musicale a tema, alla quale parteciperà tutto il cast. Nella puntata di esordio, il cast si trasformerà ne I Flinstones. GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Giuliano Rinaldi, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca e Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.