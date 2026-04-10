Pechino Express 2026, ascolti ancora in crescita

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Le coppie hanno raggiunto la Cina e la nuova inviata, Giulia Salemi. Hanno percorso 519 km da Shanghai al Libro Rosso di Hangzhou, dove i Veloci hanno vinto sia l’immunità, sia il bonus di una notte in hotel e dell'attraversamento del ponte di vetro di Huangshan, e si sono qualificati direttamente alla tappa successiva. Le DJ sono arrivate prime al Tappeto Rosso nel villaggio di Yuliang e, tra i Rapper e le Biondine, hanno scelto di far rischiare l'eliminazione alle seconde, che hanno infine lasciato la gara