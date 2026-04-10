Pechino Express 2026, ascolti ancora in crescita

Ieri Total Audience di 577mila spettatori medi, +3% rispetto all’episodio precedente e +13% rispetto a un anno fa. Costantino della Gherardesca e l’inviata per la Cina Giulia Salemi guidano i viaggiatori in prove al cardiopalmo. Jo e Michelle, 3 vittorie in 5 tappe. Un’altra coppia eliminata, ne restano in gara 6. E tra una settimana l’attesissima serata delle coppie mixate
I viaggiatori di Pechino Express sono sbarcati in Cina, il secondo Paese dello straordinario viaggio nell’Estremo Oriente, e hanno già faticato parecchio per abituarsi ai contrasti di una società che alterna metropoli iper-moderne a villaggi millenari. Ieri, nella quinta e lunghissima tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, hanno percorso ben 519 km: dalla metropoli di Shangai hanno prima raggiunto Hangzhou, sede del Libro Rosso tra le piantagioni del pregiato tè verde Longjing, poi il traguardo di puntata al piccolo villaggio di Yuliang. In Cina Le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo si sono confermate la coppia da battere, ottenendo la terza vittoria in stagione; la busta nera ha emesso un altro suo verdetto: tappa eliminatoria e così Le Biondine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, arrivate ultime al Tappeto Rosso, hanno dovuto far rientro in Italia, portando con sé una ritrovata armonia.
Crescono gli ascolti
L’episodio di ieri, su Sky Uno/+ e on demand, ha raggiunto una Total Audience di 577mila spettatori e il 2,6% di share (con 963mila contatti tv e il 57% di permanenza), in crescita del +3% rispetto all’episodio precedente e del +13% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione.
Sui social, invece, 104mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 126mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +34% e +38% rispetto alla puntata precedente, in linea con la stessa puntata dello scorso anno.
L’episodio precedente, il quarto della stagione, ha ottenuto una Total Audience di 1.396.000 spettatori, in crescita del +10% rispetto all’omologo di un anno fa.
In arrivo una delle tradizioni più amate all’interno dello show
La settimana prossima, giovedì 16 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, le coppie di Pechino Express continueranno a esplorare il regno del Dragone, ma dovranno farlo mixate, rispettando anche quest’anno una delle tradizioni più amate all’interno dello show. Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, pronti a scombussolare le strategie e l’equilibrio della gara, soprattutto in una serata - già attesissima - come quella delle coppie mixate: e quindi chi riuscirà a proseguire il proprio viaggio nell’Estremo Oriente?
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Le coppie hanno raggiunto la Cina e la nuova inviata, Giulia Salemi. Hanno percorso 519 km da Shanghai al Libro Rosso di Hangzhou, dove i Veloci hanno vinto sia l’immunità, sia il bonus di una notte in hotel e dell'attraversamento del ponte di vetro di Huangshan, e si sono qualificati direttamente alla tappa successiva. Le DJ sono arrivate prime al Tappeto Rosso nel villaggio di Yuliang e, tra i Rapper e le Biondine, hanno scelto di far rischiare l'eliminazione alle seconde, che hanno infine lasciato la gara