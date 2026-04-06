GialappaShow, Luca Argentero affianca il Mago Forest

Ad affiancare il Mago Forest alla conduzione nel secondo appuntamento con GialappaShow, è Luca Argentero. In prima visione assoluta su TV8, lunedì 6 aprile alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW

Sarà un inaspettato Luca Argentero ad affiancare il Mago Forest alla conduzione nel secondo appuntamento con GialappaShow , il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 6 aprile alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Novità e anticipazioni

Tante le novità anche in questa puntata: Giulia Vecchio porta in scena, per la prima volta, Ema Stokholma, che accoglie sempre con stupore le esternazioni del suo compagno di lavoro, un finto Gino Castaldo, come fossero verità rivelate.

Giovanni Vernia aggiunge alla carrellata dei suoi personaggi, Spasmo, un rapper un po’ sfiduciato per colpa dello “Stato che ci opprime”.

Al via anche due nuove serie: Michela Giraud è “A’ Vicepreside” di una scuola serale, alle prese con studenti molto particolari. E tutti i membri del cast, ognuno con i propri problemi da risolvere, sono invece protagonisti di “Terapia di Gruppo”, una seduta di analisi con lo psicologo, interpretato da Alessandro Tiberi, lo stagista della serie “Boris”.

Tra le guest star della puntata, Pierpaolo Spollon, ospite di Silvia Toffanin (Brenda Lodigiani) nel nuovo episodio di “Vererrimo”, e Giuseppe Scoditti, che vedremo in un nuovo episodio di “Ultimo appuntamento”.

Super ospite musicale è Jack Savoretti, che con i Neri per Caso e Bandakadabra, si esibisce sulle note di “You can call me Al” di Paul Simon. I Neri per Caso propongono anche una versione del tutto inedita di “Tu mi piaci tanto”, successo sanremese di Sayf.

All’ormai iconico citofono troviamo invece Pif nell’ingrato compito di tenere testa alla scorbutica Miriam, alias Brenda Lodigiani. Uno sketch che fa da prologo alla sigla ispirata al film “Avatar”, cui partecipa, come sempre, tutto il cast.

Toni Bonji si sdoppia nei panni del Demotivatore, prima di vestire quelli dell’Avvocato Enrico Maria D’Ufficio, riuscendo a peggiorare inesorabilmente le sorti dei suoi assistiti. Gigi porta ancora in scena Fabrizio Corona nel nuovo episodio di “Falserrimo”, mentre Ross è Francesco Gabbani. Ubaldo Pantani appare sotto le mentite spoglie di Piersilvio Berlusconi, mentre Valentina Barbieri è ancora Sabrina Ferilli nei bloopers catturati dalle telecamere durante la registrazione della sua serie televisiva. E a settare il mindset, ci pensa Edoardo Ferrario.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Giuliano Rinaldi, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca e Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.