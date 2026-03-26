Pechino Express, terza tappa: corsa tra vulcani dell'Isola di Giava

Pechino Express, terza tappa: una corsa spettacolare tra i vulcani dell'Isola di Giava
Stasera va in onda la terza tappa dell’avventura on the road guidata da Costantino della Gherardesca e Lillo, tra i paesaggi spettacolari e selvaggi dell’isola di Giava. Un percorso di 329 chilometri tra vulcani attivi e prove durissime metterà alla prova le nove coppie rimaste in gara
Le prime scintille e tensioni tra le coppie accendono la competizione a Pechino Express, mentre prosegue senza sosta l’avventurosa scoperta dell’Estremo Oriente.
Nella terza tappa in arrivo oggi giovedì 26 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, il conduttore Costantino della Gherardesca e il primo inviato di stagione Lillo hanno studiato un tragitto estenuante ma straordinario, che si dipanerà tra incredibili paesaggi lunari e i maestosi vulcani attivi dell’isola di Giava, in Indonesia, per un totale di 329 chilometri. Partendo da Malang, infatti, i viaggiatori raggiungeranno il traguardo conclusivo di tappa a Kota Madiun, passando per il Monte Bromo, dove sul Libro Rosso dovranno apporre una firma più che mai importante: le coppie più veloci, infatti, si sfideranno nella prima – spettacolare e faticosa – Prova Immunità per ottenere l’accesso diretto alla tappa successiva. La Prova sarà complicatissima, una delle più impegnative (non solo fisicamente) della stagione, ma lascerà un ricordo davvero incancellabile nella loro memoria.
Le coppie rimaste in gara
Dopo la prima eliminazione – settimana scorsa Elisa Maino e Mattia Stanga “I Creator” hanno abbandonato il viaggio sconfitti nell’inedito Duello dagli EX – sono nove ancora le coppie in gara nello show Sky Original realizzato da Banijay Italia: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni “Gli Spassusi”, Chanel Totti e Filippo Laurino “I Raccomandati”, Jo Squillo e Michelle Masullo “Le Dj”, Fiona May e Patrick Stevens “I Veloci”, Dani Faiv e Tony 2Milli “I Rapper”, Steven Basalari e Viviana Vizzini “Gli Ex”, Tay Vines e Assane Diop “I Comedian”, Candelaria e Camila Solórzano “Le Albiceleste”, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani “Le Biondine”.
La terza tappa
Nella nuova puntata di oggi giovedì 26 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW,, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – i viaggiatori, come da tradizione saranno provvisti solo di uno zaino con una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale.
Al Libro Rosso situato in cima al Monte Bromo – vulcano attivo protagonista di moltissime leggende locali – le coppie arrivate per prime avranno la possibilità di partecipare alla prima Prova Immunità della stagione e potranno così giocarsi l’accesso diretto alla quarta tappa del viaggio, chiudendo anzitempo la terza gara per proiettarsi già sulla corsa successiva e concedersi del meritatissimo relax. Tutti gli altri, invece, dovranno ripartire alla volta di Kota Madiun, sede del Tappeto Rosso e del traguardo di puntata.
Qui Costantino annuncerà la classifica finale della terza tappa e il nome delle coppie a rischio eliminazione, dopodiché il destino dei viaggiatori sarà affidato al contenuto della busta nera: quali coppie potranno continuare il proprio percorso a Pechino Express e chi, invece, rischierà di rientrare in Italia?
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Le coppie hanno percorso 238 km dal porto di Ketapang, alla campagna indonesiana fino a Lumajang, dove i Raccomandati sono arrivati per primi al Libro Rosso e hanno assegnato il malus ai Comedian. Le DJ sono arrivate prime al Tappeto Rosso alle cascate di Tumpak Sewu. I Creator, a rischio eliminazione, hanno sfidato in duello gli Ex, ultimi classificati nella prima puntata. Alla fine, Elisa Maino e Mattia Stanga hanno abbandonato la gara. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW