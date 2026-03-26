Pechino Express, terza tappa: corsa tra vulcani dell'Isola di Giava

Stasera va in onda la terza tappa dell’avventura on the road guidata da Costantino della Gherardesca e Lillo, tra i paesaggi spettacolari e selvaggi dell’isola di Giava. Un percorso di 329 chilometri tra vulcani attivi e prove durissime metterà alla prova le nove coppie rimaste in gara

Le prime scintille e tensioni tra le coppie accendono la competizione a Pechino Express, mentre prosegue senza sosta l’avventurosa scoperta dell’Estremo Oriente.

Nella terza tappa in arrivo oggi giovedì 26 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, il conduttore Costantino della Gherardesca e il primo inviato di stagione Lillo hanno studiato un tragitto estenuante ma straordinario, che si dipanerà tra incredibili paesaggi lunari e i maestosi vulcani attivi dell’isola di Giava, in Indonesia, per un totale di 329 chilometri. Partendo da Malang, infatti, i viaggiatori raggiungeranno il traguardo conclusivo di tappa a Kota Madiun, passando per il Monte Bromo, dove sul Libro Rosso dovranno apporre una firma più che mai importante: le coppie più veloci, infatti, si sfideranno nella prima – spettacolare e faticosa – Prova Immunità per ottenere l’accesso diretto alla tappa successiva. La Prova sarà complicatissima, una delle più impegnative (non solo fisicamente) della stagione, ma lascerà un ricordo davvero incancellabile nella loro memoria.

Le coppie rimaste in gara

Dopo la prima eliminazione – settimana scorsa Elisa Maino e Mattia Stanga “I Creator” hanno abbandonato il viaggio sconfitti nell’inedito Duello dagli EX – sono nove ancora le coppie in gara nello show Sky Original realizzato da Banijay Italia: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni “Gli Spassusi”, Chanel Totti e Filippo Laurino “I Raccomandati”, Jo Squillo e Michelle Masullo “Le Dj”, Fiona May e Patrick Stevens “I Veloci”, Dani Faiv e Tony 2Milli “I Rapper”, Steven Basalari e Viviana Vizzini “Gli Ex”, Tay Vines e Assane Diop “I Comedian”, Candelaria e Camila Solórzano “Le Albiceleste”, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani “Le Biondine”.