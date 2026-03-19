Pechino Express 2026, gli Ex vincono il primo Duello e i Creator sono eliminati. FOTO
Le coppie hanno percorso 238 km dal porto di Ketapang, alla campagna indonesiana fino a Lumajang, dove i Raccomandati sono arrivati per primi al Libro Rosso e hanno assegnato il malus ai Comedian. Le DJ sono arrivate prime al Tappeto Rosso alle cascate di Tumpak Sewu. I Creator, a rischio eliminazione, hanno sfidato in duello gli Ex, ultimi classificati nella prima puntata. Alla fine, Elisa Maino e Mattia Stanga hanno abbandonato la gara. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW