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Pechino Express 2026, gli Ex vincono il primo Duello e i Creator sono eliminati. FOTO

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Le coppie hanno percorso 238 km dal porto di Ketapang, alla campagna indonesiana fino a Lumajang, dove i Raccomandati sono arrivati per primi al Libro Rosso e hanno assegnato il malus ai Comedian. Le DJ sono arrivate prime al Tappeto Rosso alle cascate di Tumpak Sewu. I Creator, a rischio eliminazione, hanno sfidato in duello gli Ex, ultimi classificati nella prima puntata. Alla fine, Elisa Maino e Mattia Stanga hanno abbandonato la gara. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW

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