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Gli uomini bufalo hanno messo in difficoltà i viaggiatori, che si sono ritrovati immersi nel fango. Per primi, DJ, Albiceleste, Rapper e Raccomandati hanno trovato il campanaccio e hanno arato il campo. Non sono mancati screzi tra Chanel Totti e Filippo Laurino. Poi, i Rapper sono ripartiti subito con un precedente passaggio, mentre DJ e Albiceleste hanno iniziato l’autostop e, dopo un iniziale battibecco, sono partite insieme. Presto, però, l’auto è rimasta senza benzina e sono state costrette a scendere dal mezzo.

Pechino Express, le onde mettono in difficoltà le coppie. VIDEO