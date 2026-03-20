Lo scenario mozzafiato dell’Indonesia ha fatto da sfondo ad una gara avvincente ed emozionantissima: i viaggiatori di Pechino Express sono determinati e più agguerriti che mai. Ieri, nella seconda tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, hanno percorso in totale 238 chilometri, dal porto di Ketapang, passando per la campagna indonesiana, fino a Lumajang, sede del Libro Rosso; il traguardo finale - invece - è stato fissato alle maestose cascate di Tumpak Sewu. Al traguardo di puntata i verdetti: la coppia vincitrice è stata quella de Le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo, mentre la prima eliminazione – nell’inedito Duello, novità di questa stagione – ha colpito I Creator Elisa Maino e Mattia Stanga.

Record di ascolti e gara serrata

L’episodio di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha raggiunto una Total Audience di 628mila spettatori e il 2,7% di share - con 1.020.000 contatti tv e il 59% di permanenza – con una crescita del +47% rispetto all’omologo episodio della scorsa annata.

Ottimi risultati anche sui social: con 108mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 130mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +79% e +73% rispetto alla scorsa stagione), anche questa settimana Pechino Express è stato lo show in assoluto più commentato dell'intera giornata televisiva di ieri. L’episodio del debutto, già record assoluto al giovedì sera, ottiene un altro primato nel dato nei sette giorni: con una Total Audience di 1.991.000 spettatori diventa ufficialmente l’episodio più visto di sempre, in crescita del +32% rispetto al debutto della scorsa stagione.

tra rituali e sfide: prima eliminazione

La seconda tappa è partita a bordo di un traghetto, dal porto di Ketapang, dove le coppie hanno attraccato. Qui il conduttore Costantino della Gherardesca ha fornito una preziosa ricompensa a Chanel Totti e Filippo Laurino, I Raccomandati, vincitori della scorsa settimana: i due amici hanno quindi potuto penalizzare una coppia, imponendo un ritardo di dieci minuti al via a Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, Le Biondine. Gli Ex Steven Basalari e Viviana Vizzini, invece, in attesa di sapere quale sarebbe stata la coppia con cui sfidarsi nell’inedito Duello, ha dovuto svolgere delle attività in aiuto della popolazione locale: cucinare un piatto di spaghetti al pomodoro per dei giovanissimi scolari.

Prima missione sull’Isola di Giava, nella città di Banyuwangi, insieme all’inviato Lillo: i viaggiatori hanno dovuto cimentarsi nella “Legong Dance”, una danza tipica indonesiana basata sulle espressioni facciali e sul movimento delle mani. Dopodiché i viaggiatori sono ripartiti con destinazione Lumajang, sede del Libro Rosso, non prima di essersi imbattuti in una nuova difficile missione: l’antico rituale del luogo della ricerca nel fango di un campanaccio utile a far calmare dei contadini locali travestiti da bufali, arando successivamente il terreno in segno di rispetto per gli spiriti. Al Libro Rosso l’ordine di arrivo ha visto trionfare I Raccomandati, seguiti da I Rapper Dani Faiv e Tony 2Milli e da Le DJ Jo e Michelle; a seguire, invece, I Comedian Tay Vines e Assane Diop, Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano, I Veloci Fiona May e Patrick Stevens, le Biondine Gaia e Agnese e Gli Spassusi Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. I Creator Elisa e Mattia, invece, troppo attardati nella corsa, non hanno nemmeno firmato il Libro.

E poi, ancora, di corsa verso le cascate di Tumpak Sewu, sede del traguardo finale, ma non prima di aver affrontato un’ultima prova “mnemonica”: i viaggiatori, infatti, hanno dovuto memorizzare il nome di sei prodotti da recuperare nel mercato locale e da portare a delle signore del luogo. Archiviata questa sfida, ecco la classifica finale, che ha visto trionfare le DJ, seguite da Raccomandati, Rapper, Comedian, Albiceleste, Veloci e Spassusi. A rischio eliminazione sono andati Biondine e Creator: Jo e Michelle hanno salvato l’altra coppia di madre e figlia presente nel cast di quest’anno, mandando invece Elisa e Mattia al Duello insieme a Steven e Viviana. La prova frontale e decisiva consisteva in una nuova, rapidissima, missione: dovevano memorizzare il nome indonesiano di tre maschere della tradizione del teatro Malang rappresentanti ciascuna un’espressione diversa; i più veloci sono stati Gli Ex, sancendo così l’abbandono della gara per i giovanissimi Creator Elisa Maino e Mattia Stanga.

La settimana prossima, giovedì 26 marzo sempre su Sky e in streaming solo su NOW,, ai nastri di partenza della terza tappa dello straordinario viaggio di Pechino Express ci saranno quindi nove coppie: chi proseguirà lungo la rotta dell’Oriente più estremo?