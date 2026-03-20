Dopo aver attraversato la campagna indonesiana fino a Lumajang e infine aver avuto la peggio nel Duello con Gli Ex, la coppia formata da Elisa Maino e Mattia Stanga esce sconfitta nella seconda tappa dell'avventuroso viaggio di Pechino Express e rientra anzitempo in Italia. "È stata un'esperienza fantastica, una terapia d'urto. Siamo molto orgogliosi per non aver mai mollato", ecco cosa ci hanno raccontato della loro partecipazione, i primi concorrenti uscenti dello show Sky Original (tutti i giovedì su Sky e NOW)