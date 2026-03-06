MasterChef Italia, ascolti da record per la viittoria di Teo

La finale di MasterChef Italia registra oltre 1,1 milioni di spettatori e il 5,7% di share, confermando la stagione come la migliore degli ultimi cinque anni. Sui social il programma domina con interazioni in crescita del +67% e l’hashtag ufficiale in testa ai trending topic

Una finale sorprendente, piena di tensione e di colpi di scena, premiata da risultati di ascolti e di interazioni social eccezionali. La vittoria di Teo a MasterChef Italia 2026 (LO SPECIALE), nell’ultima serata del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy ieri in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in Total Audience ha ottenuto (su Sky Uno, Sky Uno + e on demand) 1.121.000 spettatori medi con il 5,7% di share, perfettamente in linea rispetto ai due episodi della scorsa settimana e in crescita del +23% anche rispetto agli episodi precedenti di questa stagione. In particolare, ieri sera, il primo episodio ha raggiunto 1.215.000 spettatori e il 5,2% di share, con 1.592.000 contatti tv; il secondo ha totalizzato 1.028.000 spettatori medi e il 6,4% di share, con 1.364.000 contatti tv. Sempre benissimo anche i dati, in Total Audience, nei sette giorni: gli episodi della settimana scorsa arrivano a 2.089.000 spettatori medi (2.035.000 per l’episodio 21 e 2.143.000 per l’episodio 22), in crescita del +3% rispetto agli omologhi episodi della scorsa stagione. Nel complesso, grazie a questi dati, la stagione che si è chiusa ieri sera ottiene una Total Audience media di 840mila spettatori nel giovedì sera e di 2,2 milioni di spettatori nei sette giorni (esclusa l’ultima serata): grazie a quest’ultimo dato, quella appena conclusa si accinge a essere la migliore delle ultime cinque stagioni.

Ascesa social senza precedenti per la finale di MasterChef Italia Super chiusura di stagione anche sul fronte social: il cooking show ha dominato la conversazione sui social nei giorni di messa in onda, e anche in questa ultima settimana – grazie alle 523mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e alle 602mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +63% e +67% rispetto all’omologa serata della scorsa edizione – MasterChef Italia è stato il titolo televisivo in assoluto più commentato nell’intera giornata televisiva di ieri. L’hashtag ufficiale #MasterChefIt è stato in testa ai Trending Topic per tutta la serata di ieri. Quella di quest’anno è stata la quarta finale per interazioni linear da quando viene monitorato il dato (dal 2017). Nel complesso, con dati aggiornati alla mattina di venerdì 6 marzo e quindi ancora parziali, la stagione di MasterChef Italia sui canali social di Sky e NOW ha portato circa 4,8 milioni di interazioni (+80% rispetto alla stagione precedente) e quasi 114 milioni di videoviews (+66%), con il 13% di contenuti in meno pubblicati. Per tutti questi dati, fonti Talkwalker e Sprinklr. Approfondimento Teo è il vincitore di MasterChef 15: "Vi amo tutti". VIDEO



Il ritratto del vincitore: la storia, il percorso e il menu che ha conquistato i giudici Proclamato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, Teo ha 24 anni, è brianzolo di Olgiate Molgora (Lecco) ed è uno studente di International Marketing. Protagonista con lui della tesissima finale – un imprevisto scontro a 2 – Carlotta, 25 anni di Candelo (Biella), entrata a MasterChef Italia da disoccupata. Fuori per un soffio dall’ultimo scontro Dounia, 28enne OSS di Bassano del Grappa (Vicenza) e di origini marocchine, e Matteo Rinaldi, graphic designer 28enne di Boltiere, in provincia di Bergamo. Al vincitore 100.000 euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette: “Il gusto del perché – Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina”, in uscita il 12 marzo (Baldini+Castoldi). Prima di iniziare il proprio percorso a MasterChef Italia, il neo-vincitore raccontava di essersi avvicinato al mondo della cucina da giovanissimo: «Mi divertivo a sporcare la cucina con mia nonna», diceva. L’“illuminazione” quattro anni fa, quando a Natale ha preparato per la sua famiglia un Filetto alla Wellington: «È stata la mia prima ricetta tecnicamente complessa ed era riuscita molto bene, quindi questa è la mia strada», raccontava; da allora non si è più fermato, ha studiato e sperimentato qualsiasi piatto e tecnica, anche di cucine straniere (le sue preferite sono quella spagnola e quella giapponese). Ama gli sport, ne ha praticati parecchi prima di rallentare a causa di un infortunio, ma negli ultimi anni la cucina è diventata il centro del suo mondo: «Studio marketing ma mi chiedo perché lo sto facendo, io voglio cucinare», spiegava all’ingresso in Masterclass, svelando anche come inizialmente i suoi genitori non vedessero di buon occhio la sua passione per la cucina. Si era iscritto a MasterChef Italia con il sogno di diventare private chef e con tre obiettivi: «Accrescere le mie esperienze, farmi conoscere per potermi formare una base di clientela, vincere». Durante la stagione, Teo si è puntato al petto ben due Golden Pin (grazie alle vittorie nelle Mystery Box dedicate alla cottura in crosta d’argilla e alle cucurbitacee), ha superato tre Skill Test, sempre al primo step, e ha resistito a ben sei Pressure Test. La proclamazione di Teo è avvenuta al termine dell’ultimo episodio di questa edizione, quello in cui i protagonisti della finalissima di sono sfidati presentando un proprio menu completo in quattro portate, valutato direttamente dai tre giudici. Ma il percorso è stato pienissimo di imprevisti e colpi di scena, a partire proprio dallo scontro a 2 – mai successo negli ultimi anni: una decisione inattesa comunicata dai giudici al termine del primo episodio della serata e accolta con stupore da tutti e quattro i cuochi amatoriali in gara. Inoltre, durante la cucinata decisiva sono apparsi all’improvviso in Masterclass Chef Chiara Pavan, che ha fatto preparare ai due super finalisti un amuse-bouche con dei fiori commestibili, e Chef Giancarlo Perbellini, che ha assaggiato i secondi. Il menu del vincitore si chiama “Tutto di me”, e vede come antipasto “Il primo chiodo” (chawanmushi di brodo dashi, verdure in giardiniera, nido di porro croccante e carota “a chiodo”), il primo “Confronto” (risotto affumicato alla zucca con pesce gatto e crema di porcini), il secondo “Il coraggio di cambiare” (petto di piccione cotto a bassa temperatura, coscia croccante glassata; purè affumicato di patata e topinambur, tarassaco saltato, gastrique al porto rosso, cipolla fondente) e il dessert “La ciliegina sulla torta” (semifreddo al mascarpone e yogurt greco, cuore di ciliegie marinate all’aceto balsamico e la sua salsa). Approfondimento MasterChef 15, la finale con Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo