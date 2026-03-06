Offerte Sky
MasterChef, lo speciale di Sky TG24
MasterChef Italia, ascolti da record per la viittoria di Teo

TV Show

La finale di MasterChef Italia registra oltre 1,1 milioni di spettatori e il 5,7% di share, confermando la stagione come la migliore degli ultimi cinque anni. Sui social il programma domina con interazioni in crescita del +67% e l’hashtag ufficiale in testa ai trending topic

Una finale sorprendente, piena di tensione e di colpi di scena, premiata da risultati di ascolti e di interazioni social eccezionali. La vittoria di Teo a MasterChef Italia 2026 (LO SPECIALE), nell’ultima serata del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy ieri in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in Total Audience ha ottenuto (su Sky Uno, Sky Uno + e on demand) 1.121.000 spettatori medi con il 5,7% di share, perfettamente in linea rispetto ai due episodi della scorsa settimana e in crescita del +23% anche rispetto agli episodi precedenti di questa stagione. In particolare, ieri sera, il primo episodio ha raggiunto 1.215.000 spettatori e il 5,2% di share, con 1.592.000 contatti tv; il secondo ha totalizzato 1.028.000 spettatori medi e il 6,4% di share, con 1.364.000 contatti tv.

Sempre benissimo anche i dati, in Total Audience, nei sette giorni: gli episodi della settimana scorsa arrivano a 2.089.000 spettatori medi (2.035.000 per l’episodio 21 e 2.143.000 per l’episodio 22), in crescita del +3% rispetto agli omologhi episodi della scorsa stagione.

Nel complesso, grazie a questi dati, la stagione che si è chiusa ieri sera ottiene una Total Audience media di 840mila spettatori nel giovedì sera e di 2,2 milioni di spettatori nei sette giorni (esclusa l’ultima serata): grazie a quest’ultimo dato, quella appena conclusa si accinge a essere la migliore delle ultime cinque stagioni.

Ascesa social senza precedenti per la finale di MasterChef Italia

Super chiusura di stagione anche sul fronte social: il cooking show ha dominato la conversazione sui social nei giorni di messa in onda, e anche in questa ultima settimana – grazie alle 523mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e alle 602mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +63% e +67% rispetto all’omologa serata della scorsa edizione – MasterChef Italia è stato il titolo televisivo in assoluto più commentato nell’intera giornata televisiva di ieri. L’hashtag ufficiale #MasterChefIt è stato in testa ai Trending Topic per tutta la serata di ieri. Quella di quest’anno è stata la quarta finale per interazioni linear da quando viene monitorato il dato (dal 2017).

Nel complesso, con dati aggiornati alla mattina di venerdì 6 marzo e quindi ancora parziali, la stagione di MasterChef Italia sui canali social di Sky e NOW ha portato circa 4,8 milioni di interazioni (+80% rispetto alla stagione precedente) e quasi 114 milioni di videoviews (+66%), con il 13% di contenuti in meno pubblicati. Per tutti questi dati, fonti Talkwalker e Sprinklr.

Teo è il vincitore di MasterChef 15: "Vi amo tutti". VIDEO


Il ritratto del vincitore: la storia, il percorso e il menu che ha conquistato i giudici

Proclamato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, Teo ha 24 anni, è brianzolo di Olgiate Molgora (Lecco) ed è uno studente di International Marketing. Protagonista con lui della tesissima finale – un imprevisto scontro a 2 – Carlotta, 25 anni di Candelo (Biella), entrata a MasterChef Italia da disoccupata. Fuori per un soffio dall’ultimo scontro Dounia, 28enne OSS di Bassano del Grappa (Vicenza) e di origini marocchine, e Matteo Rinaldi, graphic designer 28enne di Boltiere, in provincia di Bergamo. Al vincitore 100.000 euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette: “Il gusto del perché – Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina”, in uscita il 12 marzo (Baldini+Castoldi).

 

Prima di iniziare il proprio percorso a MasterChef Italia, il neo-vincitore raccontava di essersi avvicinato al mondo della cucina da giovanissimo: «Mi divertivo a sporcare la cucina con mia nonna», diceva. L’“illuminazione” quattro anni fa, quando a Natale ha preparato per la sua famiglia un Filetto alla Wellington: «È stata la mia prima ricetta tecnicamente complessa ed era riuscita molto bene, quindi questa è la mia strada», raccontava; da allora non si è più fermato, ha studiato e sperimentato qualsiasi piatto e tecnica, anche di cucine straniere (le sue preferite sono quella spagnola e quella giapponese). Ama gli sport, ne ha praticati parecchi prima di rallentare a causa di un infortunio, ma negli ultimi anni la cucina è diventata il centro del suo mondo: «Studio marketing ma mi chiedo perché lo sto facendo, io voglio cucinare», spiegava all’ingresso in Masterclass, svelando anche come inizialmente i suoi genitori non vedessero di buon occhio la sua passione per la cucina. Si era iscritto a MasterChef Italia con il sogno di diventare private chef e con tre obiettivi: «Accrescere le mie esperienze, farmi conoscere per potermi formare una base di clientela, vincere».

Durante la stagione, Teo si è puntato al petto ben due Golden Pin (grazie alle vittorie nelle Mystery Box dedicate alla cottura in crosta d’argilla e alle cucurbitacee), ha superato tre Skill Test, sempre al primo step, e ha resistito a ben sei Pressure Test.

 

La proclamazione di Teo è avvenuta al termine dell’ultimo episodio di questa edizione, quello in cui i protagonisti della finalissima di sono sfidati presentando un proprio menu completo in quattro portate, valutato direttamente dai tre giudici. Ma il percorso è stato pienissimo di imprevisti e colpi di scena, a partire proprio dallo scontro a 2 – mai successo negli ultimi anni: una decisione inattesa comunicata dai giudici al termine del primo episodio della serata e accolta con stupore da tutti e quattro i cuochi amatoriali in gara. Inoltre, durante la cucinata decisiva sono apparsi all’improvviso in Masterclass Chef Chiara Pavan, che ha fatto preparare ai due super finalisti un amuse-bouche con dei fiori commestibili, e Chef Giancarlo Perbellini, che ha assaggiato i secondi.

 

Il menu del vincitore si chiama “Tutto di me”, e vede come antipasto “Il primo chiodo” (chawanmushi di brodo dashi, verdure in giardiniera, nido di porro croccante e carota “a chiodo”), il primo “Confronto” (risotto affumicato alla zucca con pesce gatto e crema di porcini), il secondo “Il coraggio di cambiare” (petto di piccione cotto a bassa temperatura, coscia croccante glassata; purè affumicato di patata e topinambur, tarassaco saltato, gastrique al porto rosso, cipolla fondente) e il dessert “La ciliegina sulla torta” (semifreddo al mascarpone e yogurt greco, cuore di ciliegie marinate all’aceto balsamico e la sua salsa). 

MasterChef 15, la finale con Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo

Due menu, due identità: il racconto personale di Teo e l’equilibrio di Carlotta

Teo ha descritto così i suoi piatti: «Con questo menu voglio portarvi nel mio mondo e raccontarvi “Tutto di me”. È un percorso personale in quattro tappe che parla di infanzia, scelte difficili, coraggio e crescita. L’antipasto è il mio primo gesto d’amore per la cucina: una reinterpretazione moderna della “zuppa del chiodo”, nata con mia nonna Egidia. Questo piatto è il nostro “chiodo”, piantato insieme. Il primo rappresenta il conflitto tra il cuore e le aspettative altrui: il riso è la strada sicura, quella che mi era stata indicata, il pesce gatto e la frutta sono la mia voglia di rompere gli schemi, di cercare qualcosa di più vero. Il secondo è una dichiarazione: sono questo, sono fatto così, è un omaggio al piatto che mi ha fatto entrare in Masterclass, rivisto con tecnica e maturità, una dedica silenziosa a chi ho vicino, a chi capisce che cucinare è il mio modo di dire “ti voglio bene”. Infine, il dolce è ciò che chiude il cerchio, una ciliegina che racconta conquista, tecnica, gioia; non è solo un dessert: è la firma su questo percorso. E il mio non è solo un menu: è la mia voce da cuoco».

 

Anche il menu di Carlotta ha ricevuto grandi complimenti da parte dei giudici. Carlotta ha proposto “L’equilibrio nel gusto”, che lei ha presentato così: «In questo percorso ho scelto di partire da ingredienti semplici, perché credo che la forza del gusto stia nell’equilibrio delle cose essenziali. Ecco, quindi, che il mio obiettivo non è stupire con l’eccesso, ma far parlare ogni sapore con profondità e precisione. Vi presento infatti la Carlotta che anche io ho conosciuto da poco, una versione di me stessa che ha imparato ad ascoltare, a fermarsi e a capire quanto la paura del fallimento sia un ingrediente fondamentale per il cambiamento. Così nasce questo menu: da una ricerca di equilibrio, dentro e fuori dal piatto. Una cucina che non urla, ma parla chiaro. Che non vuole stupire, ma restare impressa per la sua autenticità. È il mio modo di dirvi “Eccomi” senza fare troppo rumore, ma con la consapevolezza che la mia strada è la cucina».

Il menu di Carlotta era così composto: come antipasto “Illusione”, un finto pomodoro ripieno di panzanella servito con acqua di pomodoro; come primo “Vitimi”, cappelletti ripieni di blu di capra, serviti su salsa di peperoni di Carmagnola, zest di cipollotto rosso all’aceto balsamico; come secondo “Umami selvatico”, filetto di cinghiale con il suo fondo e bieta in due consistenze; come dessert, “Sottovoce”, un lingotto di cioccolato fondente ripieno di crema al mascarpone aromatizzata al sambuco, mele al profumo di cannella e sambuco, spuma al caffè.

 

A un passo dall’Olimpo si è fermata la corsa di Dounia e di Matteo Rinaldi, eliminati al termine del primo episodio non avendo superato la Mystery Box e l’Invention Test ideati dallo chef Norbert Niederkofler, 3 stelle Michelin e 1 stella Verde all’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico (Bolzano), che ha portato in Masterclass la sua incredibile filosofia culinaria “Cook the Mountain”.

 

Intanto sono già aperti i casting per la prossima edizione. Per iscriversi basta andare sul sito masterchef.sky.it/casting-selezioni o mandare un messaggio Whatsapp al numero 3481501820.

 

