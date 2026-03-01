Prima della partenza verso Indonesia, Cina e Giappone, Pechino Express 2026 anticipa il debutto con uno speciale: domenica 1° marzo alle 20:15 su Sky Uno e in streaming su NOW arriva “La Missione Zero”. Le dieci coppie, convocate a sorpresa da Costantino della Gherardesca, affrontano prove di logica, manualità e resistenza (anche gastronomica). In palio la busta nera per la prima tappa della nuova stagione, al via il 12 marzo.

Quest’anno la corsa adrenalinica, faticosa ed emozionante di Pechino Express inizia prima. I viaggiatori della nuova stagione dello show, pronti al check-in da giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sono chiamati a sorpresa ad affrontare una primissima missione mentre sono ancora in Italia: domenica 1° marzo alle 20:15 sempre su Sky e NOW arriva, infatti, un appuntamento imperdibile, Pechino Express – La missione zero, che rappresenterà a tutti gli effetti l’esordio della corsa che vedrà le coppie arrivare all’Estremo Oriente, come recita il claim di questa stagione che scorrerà tra Indonesia, Cina e Giappone.

Prima di imbarcarsi, il capitano dell’avventura Costantino della Gherardesca convocherà nel suo laboratorio segreto, lontano da occhi indiscreti, le dieci coppie ai nastri di partenza in questa annata dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, la coppia de Gli Spassusi; Chanel Totti e Filippo Laurino, I Raccomandati; Jo Squillo e Michelle Masullo, Le Dj; Fiona May e Patrick Stevens, I Veloci; Dani Faiv e Tony 2Milli, I Rapper; Steven Basalari e Viviana Vizzini, Gli Ex; Tay Vines e Assane Diop, I Comedian; Elisa Maino e Mattia Stanga, I Creator; Candelaria e Camila Solórzano, Le Albiceleste; Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, Le Biondine.