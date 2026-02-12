Nellla nuova puntata del cooking show di Sky arriva Anna Zhang, che guida una Mystery Box con i suoi ingredienti del cuore. I giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli firmano una cucinata a sei mani per l’Invention Test. Ultimo Skill Test di stagione con lo chef tristellato Ángel León, che porta la Masterclass nella gastronomia marina tra tecniche innovative e ingredienti sorprendenti

Inizia ufficialmente il rush finale di questa stagione di MasterChef Italia, per i 7 cuochi amatoriali rimasti in gara è necessario come non mai dimostrare di essere i migliori e di avere la piena consapevolezza del proprio talento. E per farlo, giovedì 12 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli porteranno davanti ai loro occhi una persona che proprio tra quei fornelli è riuscita ad emergere: l’attuale detentrice della corona di MasterChef italiana, Anna Zhang, vincitrice solo dodici mesi fa tra quei fornelli: a lei il compito di salire sul palco accanto ai giudici, dall’altra parte rispetto alle “sue” postazioni, e condurre una Mystery Box con i suoi ingredienti del cuore.

A seguire gli chef Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli eseguiranno un’inedita, spettacolare e stellatissima cucinata a sei mani: la prova dell’Invention Test di questa settimana avrà infatti come protagonista un piatto che riunirà, al suo interno, le tre filosofie di cucina.