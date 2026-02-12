Nellla nuova puntata del cooking show di Sky arriva Anna Zhang, che guida una Mystery Box con i suoi ingredienti del cuore. I giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli firmano una cucinata a sei mani per l’Invention Test. Ultimo Skill Test di stagione con lo chef tristellato Ángel León, che porta la Masterclass nella gastronomia marina tra tecniche innovative e ingredienti sorprendenti
Inizia ufficialmente il rush finale di questa stagione di MasterChef Italia, per i 7 cuochi amatoriali rimasti in gara è necessario come non mai dimostrare di essere i migliori e di avere la piena consapevolezza del proprio talento. E per farlo, giovedì 12 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli porteranno davanti ai loro occhi una persona che proprio tra quei fornelli è riuscita ad emergere: l’attuale detentrice della corona di MasterChef italiana, Anna Zhang, vincitrice solo dodici mesi fa tra quei fornelli: a lei il compito di salire sul palco accanto ai giudici, dall’altra parte rispetto alle “sue” postazioni, e condurre una Mystery Box con i suoi ingredienti del cuore.
A seguire gli chef Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli eseguiranno un’inedita, spettacolare e stellatissima cucinata a sei mani: la prova dell’Invention Test di questa settimana avrà infatti come protagonista un piatto che riunirà, al suo interno, le tre filosofie di cucina.
L’ultimo Skill Test porta la Masterclass negli abissi
Nelle puntate del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy di giovedì 12 febbraio alle 21.15 - in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go – spazio anche all’ultimo Skill Test della stagione. Sarà una sfida difficilissima, che porterà la Masterclass in fondo al mare tra ingredienti marini inconsueti, magie ipnotiche luminescenti e tecniche di cottura innovative: tutto questo avverrà grazie alla creatività dello chef Ángel León, 3 stelle Michelin al ristorante Aponiente a Cadice, in Spagna, che porterà tutti in un’altra dimensione in grado di lasciare senza parole.
La competizione è sempre più serrata e i cuochi amatoriali vedono il traguardo sempre più vicino: chi di loro riuscirà a rimanere a galla e a proseguire il proprio percorso puntando alla Top5 di MasterChef Italia?
L’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine
Continua intanto anche l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine, tutti i giorni, alle 19.35, sempre su Sky e NOW, la rubrica dedicata agli amanti della cucina in cui i cuochi amatoriali in gara quest’anno si alternano a chef già affermati per parlare di food e realizzare ricette dal tema sempre differente.
L’impegno green di MasterChef Italia
Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il “progetto MasterChef Italia” come caso pilota per sperimentare il protocollo “Waste Free”, nato per attestare la volontà e l’impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari; inoltre, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. L’attività di donazione messa in atto da MasterChef Italia rispetta i requisiti previsti dal protocollo. Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile. Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.
Il format e il suo successo mondiale
MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group.
Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 700 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 70 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 16.000 episodi in onda nel mondo fino ad oggi.
Tra Live Cooking, Creative Test, Invention Test, Pressure Test, Skill Test, Mystery Box, Golden Mystery Box, Red Mystery Box, Green Mystery Box ed Esterne, i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno decretato chi ha dovuto togliere il grembiule bianco e lasciare la cucina di MasterChef. Ecco i percorsi ai fornelli di Katia, Giuliana, Eros, Piponzio, Gaetano, Antonio, Georgina, Vittoria, Franco, Iolanda, Irene, Jonny e Dorella