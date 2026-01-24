La nuova puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” torna alle pendici dell’Etna, dove quattro ristoratori si sfidano per il titolo di miglior cucina a Km0. Tra vigneti, borghi e prodotti simbolo del territorio, dallo storico pistacchio di Bronte alla sparacogna, Borghese valuta accoglienza, menu e piatti tradizionali. L’episodio va in onda domenica 25 gennaio su Sky e in streaming su NOW

La sesta puntata del ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti riporta l'iconico van in Sicilia. Domenica 25 gennaio, colate di lava antica si alterneranno a distese di vigneti e borghi medievali lungo le suggestive pendici dell'Etna, dove lo chef Alessandro Borghese indagherà le tradizioni secolari di una cucina indissolubilmente legata al vulcano più alto d'Europa.

Il versante nord dell'Etna, da Milo a Randazzo passando per Linguaglossa e Castiglione di Sicilia, è un territorio fertile e ricco di materie prime eccellenti grazie alla ricchezza del suolo vulcanico. Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, questa abbondanza sarà testimoniata dalle caratteristiche uniche dei suoi prodotti culinari: dal celebre pistacchio di Bronte ai funghi porcini, dal vino Nerello Mascarese alle erbe spontanee come il finocchietto selvatico e la sparacogna. Non a caso, il legame ancestrale tra questa terra viva e i suoi abitanti si riflette proprio nelle proposte autentiche della cucina locale: i ristoranti della zona, infatti, fanno tesoro dei prodotti a Km0 provenienti dal territorio etneo, ma esaltare tutta questa varietà di sapori significa anche sapersi destreggiare fra tradizione e modernità. Lo Alessandro Borghese, dunque, sbarca nuovamente in Sicilia con un compito ben preciso: eleggere il miglior ristorante di cucina a Km0 alle pendici dell'Etna.

In questa tappa del viaggio di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti", i 4 locali in gara sono: "La Dispensa dell'Etna" di Carmelita; "Tenute di Villa Giulia – Ristorante Da Antonio" di Antonio; "Da Rinuccio" di Giusi; "Vitis – Vineria con cucina" di Salvatore.

La sfida e le sue regole

Le regole del gioco non cambiano: quattro ristoratori, con una caratteristica o un aspetto in comune, gareggiano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’iconico “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati dallo chef Borghese, che per prima cosa si occupa di ispezionare attentamente la cucina per assicurarsi che gli elevati standard di pulizia e ordine siano rispettati. La scrupolosa valutazione prosegue poi durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione.

I commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, devono cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, tematico di quella particolare puntata e rappresentativo del territorio di riferimento, per dar vita a un confronto ancora più diretto. Alle pendici dell’Etna i riflettori saranno puntati sulla pasta con le sparacogne, una pianta selvatica che cresce spontanea in alcune zone del Mediterraneo, considerata un vero e proprio elisir di lunga vita dalla tradizione popolare: conosciuta anche come “l’asparago pungente”, è molto apprezzata in cucina grazie alla sua versatilità e all’inconfondibile gusto amarostico e pregiato, che la rendono perfetta come condimento per primi piatti creativi e gustosi.

Le votazioni rimangono segrete fino a quando i quattro ristoratori non tornano a riunirsi allo stesso tavolo per il confronto finale: qui svelano i propri giudizi e discutono a carte scoperte su ogni aspetto della gara. I voti di chef Borghese, invece, vengono svelati alla fine perché, come da tradizione, possono confermare o ribaltare la classifica. Il vincitore di ogni puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceve un contributo economico da investire nella propria attività.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno per creare una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi.