Senza i rumori e il traffico della città, a pochi chilometri da Roma, lo chef elegge il migliore ristorante con stabilimento balneare. Domenica 18 gennaio in prima serata in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Domenica 18 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la quinta tappa del ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti esce dal centro della città, abbandona il caos, i rumori e il traffico del Capitale, e approda sul litorale romano, meta che da sempre accoglie i romani nei mesi più caldi. Nel nuovo episodio, lo chef Alessandro Borghese affonderà i piedi nella sabbia per scoprire le proposte culinarie di un tratto di costa tra i più frequentati del centro Italia. Mete ambite da generazioni di romani che da sempre si riversano su queste spiagge, le vivaci località di Fregene, Ladispoli e Passoscuro sono ormai diventate il punto di riferimento per chi vuole godersi il mare e proseguire la giornata al ristorante pranzando a pochi passi dalle onde. Tra stabilimenti balneari alla moda e locali informali, nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia faranno capolino tutti i più grandi classici della cucina di pesce, come gli spaghetti con le vongole, la frittura di paranza e le cruditè. Seppur accomunati dalla grande varietà di ricette preparate con il pescato del giorno, le proposte dei ristoranti all’interno degli stabilimenti balneari variano da piatti semplici a presentazioni elaborate, dalle esigenze dei turisti al rispetto della tradizione. Lo chef Alessandro Borghese, così, giunge sulle spiagge laziali con un obiettivo ben preciso: eleggere il miglior ristorante con stabilimento balneare lungo il litorale romano.

I ristoranti in gara In questa nuova tappa del viaggio di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, attesa per domenica 18 gennaio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i 4 locali in gara sono “Coccoloco Spiaggia e Cucina” di Damiano, “Gotha Beach” di Stefano, “Brasilia Passoscuro” di Chiara e “Il Cavalluccio Marino” di Lorenzo.

Le regole Le regole restano immutate: quattro ristoratori, che condividono un aspetto o una caratteristica comune, si sfidano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun ristoratore invita nel proprio locale gli altri tre pretendenti accompagnati da chef Alessandro Borghese, che per prima cosa non rinuncia alla scrupolosa ispezione in cucina per assicurarsi che gli elevati standard della ristorazione vengano rispettati senza tralasciare alcun dettaglio. La temibile valutazione continua durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano le portate che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, devono cucinare lo stesso piatto o ingrediente, molto rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori al tavolo, per dar vita a un confronto ancora più diretto. Lungo il litorale romano a prendersi la scena saranno gli spaghetti con le telline, comfort food per eccellenza di pranzi e cene vista mare: detti anche “vongole dei poveri” poiché meno pregiati, questi piccoli molluschi simili a eleganti conchiglie si differenziano per il loro delicato sapore di mare, dolce e non invasivo, apprezzato anche dai protagonisti illustri della Dolce Vita. Le votazioni rimangono nascoste fino a quando i quattro ristoratori non si riuniscono allo stesso tavolo per il confronto finale: qui svelano i propri giudizi e discutono su ogni aspetto della gara. I voti dello chef Borghese, invece, vengono rivelati solo alla fine perché, come da tradizione, possono confermare o ribaltare la classifica. Il vincitore di ogni puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceve un contributo economico da investire nella propria attività. Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno per creare una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi. L’undicesimo viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” prosegue lungo tutta la penisola e, dopo aver toccato il litorale romano, continuerà il tragitto verso le pendici dell’Etna, poi Pisa, il Gran Sasso, Taranto, la provincia di Modena, Reggio Calabria e Torino.

IL MIGLIOR RISTORANTE CON STABILIMENTO BALNEARE LUNGO IL LITORALE ROMANO Damiano per Coccoloco Spiaggia e Cucina, location informale e accogliente a pochi passi dal mare di Fregene, con una luminosa struttura in vetro circondata da ombrelloni di paglia e staccionate di legno, che creano un clima autentico e rilassante. Damiano, titolare e gestore, ha un passato lavorativo nel mondo della telefonia e si definisce molto attento ai dettagli e alla qualità dell’esperienza. Propone una cucina semplice e diretta, con pochi piatti eseguiti bene e preparati con materie prime locali; Stefano per Gotha Beach, ampio ristorante con stabilimento affacciato sulla spiaggia di Ladispoli. Qui l’atmosfera è elegante ma rilassata, grazie a una location total white che richiama i colori del mare. Dalla sala vetrata si può ammirare il panorama, mentre all’esterno un prato verde ospita tavoli e gazebi in legno. Stefano, titolare e responsabile di sala, ha alle spalle oltre 15 anni di esperienza nella ristorazione. Propone una cucina di mare, con pescato locale sempre fresco e lavorato con creatività e tecnica dagli chef; Chiara per Brasilia Passoscuro, ristorante con stabilimento dall’atmosfera semplice ma curata, un luogo dal carattere wild e rilassato. Qua la spiaggia fa da sfondo al dehor e le tende di lino che incorniciano la sala danno vita a una vera e propria oasi di tranquillità. Chiara gestisce il locale assieme al marito, propone una cucina ricercata, moderna e attenta alle tendenze, con uno sguardo sempre rivolto alla tradizione; Lorenzo per Il Cavalluccio Marino, storico ristorante con stabilimento balneare a gestione familiare a Passoscuro, presenta un arredamento semplice e legato al mare: la mise en place è ispirata ai toni della sabbia, l’illuminazione riprende le nasse dei pescherecci e la storia si respira attraverso oggetti e ricordi esposti. La cucina affonda le radici nel territorio e nella tradizione locale, prediligendo ricette semplici e materie prime provenienti dal braccio di mare che va da Fiumicino e Porto Santo Stefano.