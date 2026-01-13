L'anno nuovo cominciato nelle cucine di MasterChef sotto la guida di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ha riaccolto la chef Chiara Pavan per inaugurare le inedite Green Mystery Box, e mandato a casa altri due aspiranti chef, a togliersi il grembiule bianco sono Eros e Piponzio